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Özgür Demirtaş'tan 'boş baklava' tepkisi
Özgür Demirtaş'tan 'boş baklava' tepkisi
Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından bir tatlıcı vitrininde yer alan "yeni ürün - boş baklava" yazılı bir baklava... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T20:16+0300
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özgür demirtaş
baklava
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabında, bir tatlıcı vitrininde yer alan "yeni ürün - boş baklava" yazılı bir baklava çeşidinin görüntüsünü paylaştı.Demirtaş, paylaşımında, "Bunu da gördüm. İçini ucuz olsun diye evde mi hazırlıyorsun anlamadım" ifadelerini kullandı.
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özgür demirtaş, baklava, sosyal medya, twitter

Özgür Demirtaş'tan 'boş baklava' tepkisi

20:16 10.02.2022
© Twitter/Özgür DemirtaşProf. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaştığı boş baklava görüntüsü
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaştığı boş baklava görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Twitter/Özgür Demirtaş
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Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından bir tatlıcı vitrininde yer alan "yeni ürün - boş baklava" yazılı bir baklava çeşidinin görüntüsünü paylaşarak, "Bunu da gördüm" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabında, bir tatlıcı vitrininde yer alan "yeni ürün - boş baklava" yazılı bir baklava çeşidinin görüntüsünü paylaştı.
Demirtaş, paylaşımında, "Bunu da gördüm. İçini ucuz olsun diye evde mi hazırlıyorsun anlamadım" ifadelerini kullandı.
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