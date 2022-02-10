Özgür Demirtaş'tan 'boş baklava' tepkisi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabında, bir tatlıcı vitrininde yer alan "yeni ürün - boş baklava" yazılı bir baklava çeşidinin görüntüsünü paylaştı.Demirtaş, paylaşımında, "Bunu da gördüm. İçini ucuz olsun diye evde mi hazırlıyorsun anlamadım" ifadelerini kullandı.
Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından bir tatlıcı vitrininde yer alan "yeni ürün - boş baklava" yazılı bir baklava çeşidinin görüntüsünü paylaşarak, "Bunu da gördüm" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabında, bir tatlıcı vitrininde yer alan "yeni ürün - boş baklava" yazılı bir baklava çeşidinin görüntüsünü paylaştı.
Demirtaş, paylaşımında, "Bunu da gördüm. İçini ucuz olsun diye evde mi hazırlıyorsun anlamadım" ifadelerini kullandı.