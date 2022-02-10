https://tr.sputniknews.com/20220210/ozgur-demirtastan-bos-baklava-tepkisi-1053718306.html

Özgür Demirtaş'tan 'boş baklava' tepkisi

Özgür Demirtaş'tan 'boş baklava' tepkisi

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından bir tatlıcı vitrininde yer alan "yeni ürün - boş baklava" yazılı bir baklava... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

özgür demirtaş

baklava

sosyal medya

twitter

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabında, bir tatlıcı vitrininde yer alan "yeni ürün - boş baklava" yazılı bir baklava çeşidinin görüntüsünü paylaştı.Demirtaş, paylaşımında, "Bunu da gördüm. İçini ucuz olsun diye evde mi hazırlıyorsun anlamadım" ifadelerini kullandı.

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özgür demirtaş, baklava, sosyal medya, twitter