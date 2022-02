https://tr.sputniknews.com/20220210/putin-kazakistan-yonetimi-ulkedeki-duzenin-yeniden-saglanmasinda-basrol-oynadi-1053710116.html

Putin: Kazakistan yönetimi ülkedeki düzenin yeniden sağlanmasında başrol oynadı

Putin: Kazakistan yönetimi ülkedeki düzenin yeniden sağlanmasında başrol oynadı

10.02.2022

2022-02-10T16:23+0300

2022-02-10T16:23+0300

2022-02-10T16:32+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

rusya

vladimir putin

protesto

kasım cömert tokayev

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Ocak ayında yaşanan olaylardan sonra Kazakistan'daki durumun düzeldiğini söyleyen Putin, ülke yönetiminin düzenin yeniden sağlanmasındaki rolüne vurgu yaptı.Rus lider, “Kazakistan, abartısız olarak uluslararası çetelerin kurbanı oldu, bu kişiler ülke içindeki durumdan yararlanarak harekete geçti. Sizinle yeni yıldan önce görüşmüştük, olayların bu şekilde gelişeceğini gösteren herhangi bir şey yoktu. Fakat her şeye rağmen durum toparlandı” diye konuştu.Putin, düzenin yeniden sağlanmasında elbette ‘kendini davaya, ettiği yemine ve Kazakistan halkına adayan yönetimin başrolü oynadığını’ vurguladı.Rusya’nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde ‘Kazakistan'a destek olduğunu’ hatırlatarak, aynı zamanda ülkedeki kolluk kuvvetlerinin ve silahlı kuvvetlerin düzeni yeniden sağlamadaki rolüne dikkat çeken Putin, şöyle devam etti:“Şimdi bu olayların arka planında kaybedilen her şeyi geri kazanmak için çok çaba sarf edilmesi gerekecek. Ancak Kazakistan, yine sizin çabalarınız sayesinde güvenle ayakları üzerinde duruyor, sizin liderliğinizde gelişiyor. Rusya ile Kazakistan arasındaki etkileşim potansiyelini daha önceki yıllarda olduğu gibi kullanacağımızı, ekonomik bakımdan ilerleyeceğimizi umuyorum.”Tokayev ise Kazakistan'daki olayların arkasında ‘teröristlerin, çete mensuplarının anayasal düzeni baltalamayı ve darbe gerçekleştirmeyi amaçlayan, dikkatle hazırlanmış bir operasyonu olduğunu’ belirtti.Kazakistan lideri, “Şu anda soruşturma sürüyor, ilk sonuçlar ortaya çıkıyor. Maalesef çok sayıda kayıp var. Her olay ile ilgili soruşturma yürütülüyor, failler kamuoyuna açıklanacak, yargılanacak ve cezalandırılacak” vurgusunu yaptı.Tokayev, barış gücü birliklerinin ‘tabiri caizse arka tarafın kollanması, stratejik tesislerin korunması ve tabii ki teröristlere yönelik psikolojik caydırıcılık açısından çok önemli bir rol oynadığını’ sözlerine ekledi.Putin: Rusya Kazakistan’a yatırımlarına devam etmeye hazırRusya'nın Kazakistan ile ekonomik işbirliğini geliştirmeye niyetli olduğunu teyit eden Putin, “Rusya'nın Kazakistan'ın en büyük ticari ve ekonomik ortağı olduğunu belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Geçen yıl içinde ticari ciro yüzde 34'ün üzerinde artarak 26 milyar dolara ulaştı, hızımız güzel” vurgusunu yaptı.Rusya ve Kazakistan’ın üzerinde çalışması gereken çok şey olduğuna işaret eden Putin, “Uzay, enerji, makine endüstri alanında büyük projelerimiz var. Rus yatırımlarının toplam hacmi 18 milyar doları aştı. Dolayısıyla, çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

