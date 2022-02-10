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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a ziyaret
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a ziyaret
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti. Görüşme sonrası paylaşım yapan Bozdağ, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda yeni... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:31+0300
2022-02-10T12:31+0300
politika
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta göreve başlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti.Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nda yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.Bozdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda yeni adımlar atacaklarını belirterek, detayları yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.Bozdağ’ın görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı not şu şekilde:“Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hâkimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız.” Sağlık çalışanları iki gün önce çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin düzenlenmesi ve sağlıkta artan şiddetin son bulması talebiyle yurt genelinde iş bırakma eylemi yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/hekimler-ve-saglik-calisanlarindan-tek-gunluk-grev-1053601737.html
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fahrettin koca, bekir bozdağ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a ziyaret

12:31 10.02.2022
© Twitter/Bekir BozdağFahrettin Koca - Bekir Bozdağ
Fahrettin Koca - Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Twitter/Bekir Bozdağ
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti. Görüşme sonrası paylaşım yapan Bozdağ, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda yeni adımlar atacaklarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta göreve başlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti.
Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nda yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Bozdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda yeni adımlar atacaklarını belirterek, detayları yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.
Bozdağ’ın görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı not şu şekilde:
“Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hâkimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız.”
Sağlık çalışanları iki gün önce çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin düzenlenmesi ve sağlıkta artan şiddetin son bulması talebiyle yurt genelinde iş bırakma eylemi yapmıştı.
Sağlık çalışanları grev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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