https://tr.sputniknews.com/20220210/tobb-baskani-hisarciklioglu-ekonomi-tekrar-bir-canlanma-hamlesine-girdi-1053716907.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ekonomi tekrar bir canlanma hamlesine girdi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ekonomi tekrar bir canlanma hamlesine girdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Piyasalarda ekonomi tekrar bir canlanma hamlesine girdi. İlk 9 ayda ekonomimizin... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T19:30+0300

2022-02-10T19:30+0300

2022-02-10T19:38+0300

rifat hisarcıklıoğlu

ekonomi

tobb

ekonomi

elektrik faturası

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Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya giden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu İli Oda ve Borsalar Müşterek Toplantısı’na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, son günlerde elektrik faturalarındaki yüksek fiyat artışlarının yeniden ele alınması talebinde bulunduklarını ve konuyla ilgili olumlu bir gelişme olmasını beklediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, asgari ücretteki zamla birlikte piyasaların canlanacağını belirterek, "Asgari ücretin enflasyon üzerinde reel artması hem sosyal açıdan olumlu hem de piyasaları canlandıracak ama tüm ücretlerden asgari ücret kadar gelir vergisinin kaldırılması da işveren olarak bizlerin de yükünü azalttı. Bir çalışan için baktığımız zaman yıllık 8 bin 608 TL asgari ücretlide üzerimizden yük azalmış oldu. Yüzde 50 arttı ama işverenden de yük kalkmış oldu. İşverene asgari ücret desteğinin artırılmasını istedik. Talebimizde gelir vergisinin yükseltilmesi talebi çıktı. Başta tıbbi cihaz olmak üzere uzun süredir kamuda bekleyen alacakların yakın takipçisi olduk. Ödenmeye başladı” diye konuştu.‘İlk 9 ayda ekonomide yüzde 12’lik büyüme görüyoruz’İhracatta rekor kırıldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Baktığımız zaman piyasalarda ekonomi tekrar bir canlanma hamlesine girdi. İlk 9 ayda ekonomimizin büyümesine baktığım zaman yüzde 12’lik bir büyüme görüyoruz. Sanayi pandemi dönemi öncesini yakaladı ve geçti. Bu aslında çok olumlu bir mesaj. İhracatımızda tarihi bir rekor yaptık. Bir yılda 40 milyar dolar ilave gelir elde ettik. 225 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Turizm yavaş yavaş toparlanıyor. Turizm eskisi gibi değil ama iyileşme yolunda. Ticarette de inşallah bir canlanma başladığını görüyoruz. Tarım sektöründe girdi maliyetlerimizdeki yüksek artışlar sıkıntıya yol açıyor mu, açıyor. Yakıt, gübre, yem bunun gibi hayvancılıkta şikâyetler geliyor” dedi.‘Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketleri sonrasında piyasalar sakinleşti’Enflasyon ve döviz kurlarındaki yükselişin piyasaları olumsuz etkilediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

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rifat hisarcıklıoğlu, tobb, ekonomi, elektrik faturası