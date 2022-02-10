https://tr.sputniknews.com/20220210/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-39-siraya-geriledi-1053705410.html

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39.'luğa geriledi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T15:02+0300

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fifa

spor

türkiye

sıralama

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FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor.Aralık ayında 37. sıradaki Türkiye, şubat ayında iki sıra geriledi.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak.Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20211119/turkiye-fifa-dunya-klasmaninda-37-siraya-yukseldi-1050974497.html

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fifa, türkiye, sıralama