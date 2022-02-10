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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39.'luğa geriledi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T15:02+0300
2022-02-10T15:02+0300
2022-02-10T15:09+0300
fifa
spor
türkiye
sıralama
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FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor.Aralık ayında 37. sıradaki Türkiye, şubat ayında iki sıra geriledi.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak.Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi 15:02 10.02.2022 (güncellendi: 15:09 10.02.2022) Abone ol
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39.'luğa geriledi.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor.
Aralık ayında 37. sıradaki
Türkiye, şubat ayında iki sıra geriledi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: