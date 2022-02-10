https://tr.sputniknews.com/20220210/varlik-fonundan-kamu-bankalarina-28-milyar-tl-aktarilacak-1053690473.html

Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına 28 milyar TL aktarılacak

Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına 28 milyar TL aktarılacak

Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına 28 milyar TL aktarılacak

2022-02-10T10:22+0300

2022-02-10T10:22+0300

2022-02-10T10:22+0300

ekonomi

vakıfbank

halkbank

türkiye kalkınma ve yatırım bankası

türkiye varlık fonu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104193/09/1041930996_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4443dbbaa7df01dfbc209bb0b392a7f1.jpg

Vakıfbank, Halkbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) toplam 28,3 milyar lira sermaye desteği alacaklarını açıkladı.Halkbank sermaye artırımını reel sektöre kredi temini için, Vakıfbank ise uluslararası piyasalarda oluşabilecek dalgalanma veya öngörülemeyen aktif bozulmalarına karşı finansal gücünü artırmak ve büyüme için ilave kapasite yaratmak için kullanacağını belirtti.Reuters’ın aktardığına göre; Vakıfbank ve Halkbank’ın dün akşam KAP’a yaptıkları açıklamalara göre bedelli sermaye artırımı TVF’ye tahsisli yapılacak, yani diğer ortaklar sermaye artırımına katılamayacak.İki bankaya 13.4 milyar dolarİki banka, banka başına 13,4 milyar lira kaynak sağlayacak şekilde sermaye artışı yapacaklarını belirtti.TKYB tarafından yine KAP’a yapılan açıklamaya göre banka, TVF’nin Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu’ndan (PİDF) 1,5 milyar lira tutarında sermaye benzeri kredi sağlamak için girişimde bulunmaya karar verdi.Vakıfbank ve Halkbank’ın açıklamalarında sermaye artırımında hisse fiyatı yer almadı ancak “Borsa İstanbul A.Ş’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde” belirleneceği ifade edildi.Sermaye artırımları düzenleyici kurumların onayından sonra Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım aracılığıyla yapılacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vakıfbank, halkbank, türkiye kalkınma ve yatırım bankası, türkiye varlık fonu