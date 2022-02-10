Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220210/varlik-fonundan-kamu-bankalarina-28-milyar-tl-aktarilacak-1053690473.html
Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına 28 milyar TL aktarılacak
Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına 28 milyar TL aktarılacak
Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına 28 milyar TL aktarılacak
2022-02-10T10:22+0300
2022-02-10T10:22+0300
ekonomi
vakıfbank
halkbank
türkiye kalkınma ve yatırım bankası
türkiye varlık fonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104193/09/1041930996_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4443dbbaa7df01dfbc209bb0b392a7f1.jpg
Vakıfbank, Halkbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) toplam 28,3 milyar lira sermaye desteği alacaklarını açıkladı.Halkbank sermaye artırımını reel sektöre kredi temini için, Vakıfbank ise uluslararası piyasalarda oluşabilecek dalgalanma veya öngörülemeyen aktif bozulmalarına karşı finansal gücünü artırmak ve büyüme için ilave kapasite yaratmak için kullanacağını belirtti.Reuters’ın aktardığına göre; Vakıfbank ve Halkbank’ın dün akşam KAP’a yaptıkları açıklamalara göre bedelli sermaye artırımı TVF’ye tahsisli yapılacak, yani diğer ortaklar sermaye artırımına katılamayacak.İki bankaya 13.4 milyar dolarİki banka, banka başına 13,4 milyar lira kaynak sağlayacak şekilde sermaye artışı yapacaklarını belirtti.TKYB tarafından yine KAP’a yapılan açıklamaya göre banka, TVF’nin Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu’ndan (PİDF) 1,5 milyar lira tutarında sermaye benzeri kredi sağlamak için girişimde bulunmaya karar verdi.Vakıfbank ve Halkbank’ın açıklamalarında sermaye artırımında hisse fiyatı yer almadı ancak “Borsa İstanbul A.Ş’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde” belirleneceği ifade edildi.Sermaye artırımları düzenleyici kurumların onayından sonra Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım aracılığıyla yapılacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104193/09/1041930996_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_811438d79cf8ed3d30045d55c0cf4098.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vakıfbank, halkbank, türkiye kalkınma ve yatırım bankası, türkiye varlık fonu

Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına 28 milyar TL aktarılacak

10:22 10.02.2022
© AATürk Lirası, banka, ödeme
Türk Lirası, banka, ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
Abone ol
Vakıfbank, Halkbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası bankası, Türkiye Varlık Fonu'ndan 28,3 milyar TL sermaye desteği alacak.
Vakıfbank, Halkbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) toplam 28,3 milyar lira sermaye desteği alacaklarını açıkladı.
Halkbank sermaye artırımını reel sektöre kredi temini için, Vakıfbank ise uluslararası piyasalarda oluşabilecek dalgalanma veya öngörülemeyen aktif bozulmalarına karşı finansal gücünü artırmak ve büyüme için ilave kapasite yaratmak için kullanacağını belirtti.
Reuters’ın aktardığına göre; Vakıfbank ve Halkbank’ın dün akşam KAP’a yaptıkları açıklamalara göre bedelli sermaye artırımı TVF’ye tahsisli yapılacak, yani diğer ortaklar sermaye artırımına katılamayacak.

İki bankaya 13.4 milyar dolar

İki banka, banka başına 13,4 milyar lira kaynak sağlayacak şekilde sermaye artışı yapacaklarını belirtti.
TKYB tarafından yine KAP’a yapılan açıklamaya göre banka, TVF’nin Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu’ndan (PİDF) 1,5 milyar lira tutarında sermaye benzeri kredi sağlamak için girişimde bulunmaya karar verdi.
Vakıfbank ve Halkbank’ın açıklamalarında sermaye artırımında hisse fiyatı yer almadı ancak “Borsa İstanbul A.Ş’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde” belirleneceği ifade edildi.
Sermaye artırımları düzenleyici kurumların onayından sonra Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım aracılığıyla yapılacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce