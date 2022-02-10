https://tr.sputniknews.com/20220210/yabancilarin-turk-bankalari-ile-yaptigi-tl-swaplarinda-yeni-dip-1053705000.html

Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swaplarında yeni dip

Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swaplarında yeni dip

Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı Türk lirası swap miktarı geçen hafta 459 milyon dolar azalarak 807 milyon dolar düzeyine indi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T14:56+0300

2022-02-10T14:56+0300

2022-02-10T14:56+0300

ekonomi

swap işlemleri

türk lirası

banka

merkez bankası

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Yabancıların TL swap piyasasındaki varlıklarında erime devam ediyor.Verilere göre yabancıların Türk bankaları ile yaptığı Türk lirası swap miktarı geçen hafta 459 milyon dolar azalarak 807 milyon dolara geriledi. Böylelikle yabancıların TL swap pozisyonunda yeni dip seviye kaydedildi.Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, haftalık portföy rakamlarına bakıldığında ise yabancıların hisse tarafında net satıcı, tahvil tarafında ise net alıcı olduğu görüldü.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 4 Şubat haftasında yabancıların hissede net 82 milyon dolarlık satış yaptığı izlendi. Böylelikle yabancıların hisseden çıkış serisi 11 haftaya çıktı.Tahvil tarafında ise 36 milyon dolarlık alım görüldü.

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swap işlemleri, türk lirası, banka, merkez bankası