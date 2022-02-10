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Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swaplarında yeni dip
Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swaplarında yeni dip
Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı Türk lirası swap miktarı geçen hafta 459 milyon dolar azalarak 807 milyon dolar düzeyine indi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T14:56+0300
2022-02-10T14:56+0300
ekonomi
swap işlemleri
türk lirası
banka
merkez bankası
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Yabancıların TL swap piyasasındaki varlıklarında erime devam ediyor.Verilere göre yabancıların Türk bankaları ile yaptığı Türk lirası swap miktarı geçen hafta 459 milyon dolar azalarak 807 milyon dolara geriledi. Böylelikle yabancıların TL swap pozisyonunda yeni dip seviye kaydedildi.Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, haftalık portföy rakamlarına bakıldığında ise yabancıların hisse tarafında net satıcı, tahvil tarafında ise net alıcı olduğu görüldü.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 4 Şubat haftasında yabancıların hissede net 82 milyon dolarlık satış yaptığı izlendi. Böylelikle yabancıların hisseden çıkış serisi 11 haftaya çıktı.Tahvil tarafında ise 36 milyon dolarlık alım görüldü.
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swap işlemleri, türk lirası, banka, merkez bankası

Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swaplarında yeni dip

14:56 10.02.2022
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
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Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı Türk lirası swap miktarı geçen hafta 459 milyon dolar azalarak 807 milyon dolar düzeyine indi.
Yabancıların TL swap piyasasındaki varlıklarında erime devam ediyor.
Verilere göre yabancıların Türk bankaları ile yaptığı Türk lirası swap miktarı geçen hafta 459 milyon dolar azalarak 807 milyon dolara geriledi. Böylelikle yabancıların TL swap pozisyonunda yeni dip seviye kaydedildi.
Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, haftalık portföy rakamlarına bakıldığında ise yabancıların hisse tarafında net satıcı, tahvil tarafında ise net alıcı olduğu görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 4 Şubat haftasında yabancıların hissede net 82 milyon dolarlık satış yaptığı izlendi. Böylelikle yabancıların hisseden çıkış serisi 11 haftaya çıktı.
Tahvil tarafında ise 36 milyon dolarlık alım görüldü.
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