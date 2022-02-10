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https://tr.sputniknews.com/20220210/yasli-kadinin-cansiz-bedeni-2-yil-sonra-sandalyede-oturur-halde-bulundu-1053689007.html
Yaşlı kadının cansız bedeni 2 yıl sonra sandalyede oturur halde bulundu
Yaşlı kadının cansız bedeni 2 yıl sonra sandalyede oturur halde bulundu
İtalya'da 2 yıldan uzun bir süre önce öldüğü anlaşılan yaşlı bir kadının cansız bedenine ait kalıntılar, evi arayıp kimseye ulaşamayan polis tarafından... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T09:42+0300
2022-02-10T09:45+0300
italya
cansız beden
ev
masa
komşu
polis
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İtalya'da 70 yaşındaki bir kadının cansız bedeninin öldükten en az 2 yıl sonra hâlâ yemek masasında oturur halde bulunması, ülkedeki yaşlı bakım hizmetlerinin sorgulanmasını da beraberinde getirdi.Hayatta uzaktan yakından akrabası olmayan 70 yaşındaki Marinella Beretta'nın cansız bedeni, ülkenin kuzeyindeki Como Gölü yakınlarında yer alan Prestino'daki evinde bulundu. Polis, Lombardiya bölgesindeki sert rüzgarlar nedeniyle bahçesindeki ağaçların kökünden sökülme riski bulunması nedeniyle evi arayıp kimseye ulaşamayınca durumdan şüphelendi. İtalyan basınına göre komşuları da yaşlı kadını en az 2.5 yıldır görmediklerini, koronavirüs pandemisi nedeniyle başka bir yere taşındığını düşündüklerini anlattı. Aile Bakanı Elena Bonetti, Facebook'ta yaptığı açıklamada kimsenin yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti. 2018 verilerine göre İtalya'da 75 yaş üzeri kişilerin yaklaşık yüzde 40'ı yalnız yaşıyor. Bu kişilerin ihtiyaç halinde yardım isteyebilecekleri akraba ya da arkadaşları da yok. Il Messaggero gazetesi de haberi şu yorumla verdi: "Marinella'nın evinin kapalı kapıları ardındaki görünmez hayatının sırrı bize korkunç bir ders veriyor. Asıl üzücü olan kimsenin onun öldüğünü fark etmemiş olması değil, yaşadığını fark etmemiş olması."
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italya, cansız beden, ev, masa, komşu, polis

Yaşlı kadının cansız bedeni 2 yıl sonra sandalyede oturur halde bulundu

09:42 10.02.2022 (güncellendi: 09:45 10.02.2022)
© AP Photo / Luca Brunoİtalya- Yaşlı kadın
İtalya- Yaşlı kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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İtalya'da 2 yıldan uzun bir süre önce öldüğü anlaşılan yaşlı bir kadının cansız bedenine ait kalıntılar, evi arayıp kimseye ulaşamayan polis tarafından bulundu. Komşular uzun süredir yaşlı kadını görmediklerini anlatırken Aile Bakanı yaşlılarla ilgilenme konusunda ülkece daha çok çaba göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.
İtalya'da 70 yaşındaki bir kadının cansız bedeninin öldükten en az 2 yıl sonra hâlâ yemek masasında oturur halde bulunması, ülkedeki yaşlı bakım hizmetlerinin sorgulanmasını da beraberinde getirdi.
Hayatta uzaktan yakından akrabası olmayan 70 yaşındaki Marinella Beretta'nın cansız bedeni, ülkenin kuzeyindeki Como Gölü yakınlarında yer alan Prestino'daki evinde bulundu.
Polis, Lombardiya bölgesindeki sert rüzgarlar nedeniyle bahçesindeki ağaçların kökünden sökülme riski bulunması nedeniyle evi arayıp kimseye ulaşamayınca durumdan şüphelendi. İtalyan basınına göre komşuları da yaşlı kadını en az 2.5 yıldır görmediklerini, koronavirüs pandemisi nedeniyle başka bir yere taşındığını düşündüklerini anlattı.
Aile Bakanı Elena Bonetti, Facebook'ta yaptığı açıklamada kimsenin yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti.
2018 verilerine göre İtalya'da 75 yaş üzeri kişilerin yaklaşık yüzde 40'ı yalnız yaşıyor. Bu kişilerin ihtiyaç halinde yardım isteyebilecekleri akraba ya da arkadaşları da yok.
Il Messaggero gazetesi de haberi şu yorumla verdi: "Marinella'nın evinin kapalı kapıları ardındaki görünmez hayatının sırrı bize korkunç bir ders veriyor. Asıl üzücü olan kimsenin onun öldüğünü fark etmemiş olması değil, yaşadığını fark etmemiş olması."
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