https://tr.sputniknews.com/20220211/4-isci-kendilerini-kilitledikleri-tuvalette-dumandan-zehirlenerek-hayatlarini-kaybetti-1053761588.html

4 işçi kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti

4 işçi kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti

İstanbul Güngören'de bir boya imalathanesinde yangın çıktı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yangında 4 yabancı işçi hayatını kaybetti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T21:33+0300

2022-02-11T21:33+0300

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türkiye

yangın

istanbul valiliği

göngören

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İstanbul Valiliği'nden Güngören Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta bulunan 5 katlı tekstil İmalathanesindeki yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, alevlerden korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen yabancı uyruklu 4 işçinin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini açıklandı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün saat 13.30 sıralarında Güngören ilçemizin Sanayi Mahallesi, Sinanpaşa Sokağında bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal edilen itfaiye ekipleri, saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale etmişlerdir. Saat 16.30 sıralarında itfaiye ekiplerince söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlanan yangında, dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye sevk edilmiştir. Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolu’nda verdiği ifadesinde; ‘Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü’ beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Meydana gelen bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.”

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yangın, istanbul valiliği, göngören