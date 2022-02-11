https://tr.sputniknews.com/20220211/ak-parti-sozcusu-celik-kilicdaroglunun-aciklamalari-kanunsuzlugu-tesviktir-1053749426.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları kanunsuzluğu teşviktir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları kanunsuzluğu teşviktir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sn. Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle antidemokratiktir. Bu... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T15:51+0300
2022-02-11T15:51+0300
2022-02-11T15:55+0300
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AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yapılan zamlar geri alınana kadar elektrik faturası ödememe kararına tepki gösterdi.Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:"Sayın Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır.Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez."
https://tr.sputniknews.com/20220209/chp-lideri-kilicdaroglu-bir-dilim-kuru-ekmeginize-kim-goz-dikti--1053676813.html
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ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, twitter , fatura, akp, chp, yanıt, tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları kanunsuzluğu teşviktir
15:51 11.02.2022 (güncellendi: 15:55 11.02.2022) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sn. Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle antidemokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yapılan zamlar geri alınana kadar elektrik faturası ödememe kararına tepki gösterdi.
Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Sayın Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.
Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır.
Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez."