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https://tr.sputniknews.com/20220211/ankarada-bir-kopek-zehirlendigi-iddia-edilen-8-yavru-kopegin-basindan-ayrilmadi-1053731965.html
Ankara’da bir köpek, zehirlendiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından ayrılmadı
Ankara’da bir köpek, zehirlendiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından ayrılmadı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8’i telef olurken, 2 yavru köpek ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T09:48+0300
2022-02-11T09:48+0300
türkiye
sokak köpeği
yavru köpek
zehirlenme
ankara
çankaya
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Çankaya ilçesi Öveçler Parkı'nda hayvansever Aslı Bayın 8'i ölü, 2'si de rahatsızlanmış durumda köpekler buldu.Bayın, 2 köpeği veteriner kliniğine götürürken, veteriner hekimin yaptığı muayenenin ardından hayvanlara zehir verildiği belirtildi. Hayvanseverler, ölü köpeklerin bulunduğu yere geldi. Polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.Zehirlenen köpeklerin başında başka köpek beklediZehirlenen yavru köpekler ekipler tarafından otopsi yapılmak üzere götürülmek istendiği sırada başka bir köpek gelerek kokladı. Dakikalarca zehirlenen yavru köpeklerin başında bekleyen köpeği ise hayvanseverler uzaklaştırmak istedi. Ancak köpek ise zehirlenen köpeklerin başından ayrılmadı. Zor ikna edilen köpek ise olay yerinden uzaklaştığı sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yavru köpekler götürülmek istendi. Durumu gören diğer köpek ise bu seferde ekiplerin arkasından gitti.'Hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakkı var'Yavru köpekleri telef olmuş şekilde bulan hayvan sever Aslı Bayın, “Bugün parka geldiğimde saat 4 veya 5 civarıydı. Ortalık çok felaketti. Yavru köpekler ölmüşlerdi. Bu yavru köpekler kime ne zarar verebilir ki? Yavru köpekler kesinlikle zehirlenmişler. Ben geldiğimde köpekler yavaş yavaş can çekişme evresine girmişlerdi. Bir kısmı da zaten ölmüştü. Biz ve bu arkadaşlar köpeklere daima bakıyoruz. Biz ekonomik olarak da zor zamanlar geçirsek de kendi boğazımızdan kısıp bu hayvanlara veriyoruz. Çünkü hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakları var” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220207/denizlide-sokak-kopegine-cinsel-saldiri-1053565039.html
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sokak köpeği, yavru köpek, zehirlenme, ankara, çankaya

Ankara’da bir köpek, zehirlendiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından ayrılmadı

09:48 11.02.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ - MEHMET KALAYAnkara’da bir köpek zehirlendiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından ayrılmadı
Ankara’da bir köpek zehirlendiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından ayrılmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ - MEHMET KALAY
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8’i telef olurken, 2 yavru köpek ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Zehirlenerek telef olan yavru köpeklerin başında ise başka bir köpek dakikalarca bekleyerek kokladı.
Çankaya ilçesi Öveçler Parkı'nda hayvansever Aslı Bayın 8'i ölü, 2'si de rahatsızlanmış durumda köpekler buldu.
Bayın, 2 köpeği veteriner kliniğine götürürken, veteriner hekimin yaptığı muayenenin ardından hayvanlara zehir verildiği belirtildi. Hayvanseverler, ölü köpeklerin bulunduğu yere geldi. Polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.

Zehirlenen köpeklerin başında başka köpek bekledi

Zehirlenen yavru köpekler ekipler tarafından otopsi yapılmak üzere götürülmek istendiği sırada başka bir köpek gelerek kokladı. Dakikalarca zehirlenen yavru köpeklerin başında bekleyen köpeği ise hayvanseverler uzaklaştırmak istedi. Ancak köpek ise zehirlenen köpeklerin başından ayrılmadı. Zor ikna edilen köpek ise olay yerinden uzaklaştığı sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yavru köpekler götürülmek istendi. Durumu gören diğer köpek ise bu seferde ekiplerin arkasından gitti.

'Hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakkı var'

Yavru köpekleri telef olmuş şekilde bulan hayvan sever Aslı Bayın, “Bugün parka geldiğimde saat 4 veya 5 civarıydı. Ortalık çok felaketti. Yavru köpekler ölmüşlerdi. Bu yavru köpekler kime ne zarar verebilir ki? Yavru köpekler kesinlikle zehirlenmişler. Ben geldiğimde köpekler yavaş yavaş can çekişme evresine girmişlerdi. Bir kısmı da zaten ölmüştü. Biz ve bu arkadaşlar köpeklere daima bakıyoruz. Biz ekonomik olarak da zor zamanlar geçirsek de kendi boğazımızdan kısıp bu hayvanlara veriyoruz. Çünkü hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakları var” dedi.
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