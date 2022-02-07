https://tr.sputniknews.com/20220207/denizlide-sokak-kopegine-cinsel-saldiri-1053565039.html

Denizli'de sokak köpeğine cinsel saldırı

Denizli'de sokak köpeğine cinsel saldırı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir sokak köpeğinin cinsel saldırıya uğradığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T15:55+0300

2022-02-07T15:55+0300

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türkiye

sokak köpeği

cinsel saldırı

taciz

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir sokak köpeğinin, kimliği belirsiz kişinin cinsel saldırısına uğradığı tespit edildi. Soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.İstiklal Mahallesi'nde 3 Şubat günü bir hayvansever tarafından bulunan ve anüsünden kan geldiği belirlenen sokak köpeği Veteriner Gözde Ak'a götürüldü. Ak, sağlık kontrolü sonrası köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen başka bir veteriner de köpeğin cinsel saldırıya maruz kaldığını tespit etti. Veteriner Ak'ın hazırladığı saldırı raporu doğrultusunda polis soruşturma başlattı. Köpek ise tedavisinin ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.Veteriner Gözde Ak, köpeğin getirildiğinde anüs bölgesinde kanama, şişlik ve ciddi hasar olduğunu belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen veterinerin de cinsel saldırıyı tespit ettiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211110/adanada-olume-terk-edilen-kopege-cinsel-saldiri-suphesi-1050655959.html

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sokak köpeği, cinsel saldırı, taciz