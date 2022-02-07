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Denizli'de sokak köpeğine cinsel saldırı
Denizli'de sokak köpeğine cinsel saldırı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir sokak köpeğinin cinsel saldırıya uğradığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:55+0300
2022-02-07T15:55+0300
türkiye
sokak köpeği
cinsel saldırı
taciz
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir sokak köpeğinin, kimliği belirsiz kişinin cinsel saldırısına uğradığı tespit edildi. Soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.İstiklal Mahallesi'nde 3 Şubat günü bir hayvansever tarafından bulunan ve anüsünden kan geldiği belirlenen sokak köpeği Veteriner Gözde Ak'a götürüldü. Ak, sağlık kontrolü sonrası köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen başka bir veteriner de köpeğin cinsel saldırıya maruz kaldığını tespit etti. Veteriner Ak'ın hazırladığı saldırı raporu doğrultusunda polis soruşturma başlattı. Köpek ise tedavisinin ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.Veteriner Gözde Ak, köpeğin getirildiğinde anüs bölgesinde kanama, şişlik ve ciddi hasar olduğunu belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen veterinerin de cinsel saldırıyı tespit ettiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/adanada-olume-terk-edilen-kopege-cinsel-saldiri-suphesi-1050655959.html
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sokak köpeği, cinsel saldırı, taciz

Denizli'de sokak köpeğine cinsel saldırı

15:55 07.02.2022
© DHADenizli'de sokak köpeğine cinsel saldırı
Denizli'de sokak köpeğine cinsel saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir sokak köpeğinin cinsel saldırıya uğradığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir sokak köpeğinin, kimliği belirsiz kişinin cinsel saldırısına uğradığı tespit edildi. Soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İstiklal Mahallesi'nde 3 Şubat günü bir hayvansever tarafından bulunan ve anüsünden kan geldiği belirlenen sokak köpeği Veteriner Gözde Ak'a götürüldü. Ak, sağlık kontrolü sonrası köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen başka bir veteriner de köpeğin cinsel saldırıya maruz kaldığını tespit etti. Veteriner Ak'ın hazırladığı saldırı raporu doğrultusunda polis soruşturma başlattı. Köpek ise tedavisinin ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.
Veteriner Gözde Ak, köpeğin getirildiğinde anüs bölgesinde kanama, şişlik ve ciddi hasar olduğunu belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen veterinerin de cinsel saldırıyı tespit ettiğini söyledi.
Adana'da ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
YAŞAM
Adana'da ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi
10 Kasım 2021, 12:41
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