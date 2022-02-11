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https://tr.sputniknews.com/20220211/bakan-pakdemirli-tarimsal-destekleme-odemesini-ciftcilerimizin-hesaplarina-aktariyoruz-1053759612.html
Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz
Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T19:59+0300
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ekonomi
bekir pakdemirli
tarım bakanı
çiftçi
ödeme
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:
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bekir pakdemirli, tarım bakanı, çiftçi, ödeme

Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

19:59 11.02.2022 (güncellendi: 20:00 11.02.2022)
© AATarım ve Orman Bakanı Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:
“177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 Milyon 514 Bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun”
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