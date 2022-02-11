https://tr.sputniknews.com/20220211/bilim-kurulu-uyesi-ozlu-yazin-daha-rahat-gececegini-umut-ediyorum-1053735500.html

Bilim Kurulu üyesi Özlü: Yazın daha rahat geçeceğini umut ediyorum

Bilim Kurulu üyesi Özlü: Yazın daha rahat geçeceğini umut ediyorum

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Yazın gelmesiyle birlikte zaten vaka sayılarında düşme beklenen bir durum ama virüsün de hastalık yapıcı... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T11:17+0300

2022-02-11T11:17+0300

2022-02-11T11:17+0300

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

omicron

tevfik özlü

açıklama

yaz

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Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pandemide hastalığı hafif atlatan gençlerin de dikkatli olması gerektiğini belirten Özlü, “Gençler hastalığı genelde hafif atlatıyor ama gençlerden hastalığı alan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar o kadar şanslı olmuyor. Onun için siz dikkatsiz davranırsanız zarar görmeyebilirsiniz ama sizden hastalığı alacak olan babanız, anneniz, dayınız, amcanız, halanız, teyzeniz, yakın arkadaşlarınız, komşularınız zarar görebilir. Onların hastalanmasına ölümüne sebep olabilirsiniz. O açıdan sosyal sorumluluk duygusuyla hareket etmekte yarar var. Bence bu şekilde takip edilmeli. Umarım yakın zamanda, özellikle bu yaza doğru virüsün daha kontrollü ve daha yönetilebilir bir hale girmesi ve pandeminin büyük ölçüde kontrol altına alınması gerçekleşir de bu 2 yıldır yaşadığımız zor günlerin sonuna varırız" diye konuştu.Yaz mevsiminin çok rahat geçeceğini umut ettiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220209/bilim-kurulu-uyesi-ozlu-omicrona-erken-yakalanan-kentlerde-vakalar-dusuyor-1053642534.html

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türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, omicron, tevfik özlü, açıklama, yaz