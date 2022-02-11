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Bilim Kurulu üyesi Turan: Omicron, kronik hastalıkların etkisini artırıyor
Bilim Kurulu üyesi Turan: Omicron, kronik hastalıkların etkisini artırıyor
Bilim Kurulu üyesi Turan, Omicron varyantının kronik rahatsızlıkların etkisini artırdığını söyledi. Turan, "Ek hastalığı olan yaşlı hastalar aşı dozlarını... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
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omicron
koronavirüs
koronavirüs bilim kurulu
kronik hastalık
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Omicron varyantıyla birlikte dünyada vaka sayısında ciddi artış olduğunu belirtti.‘Ek hastalığı olan yaşlı hastalar...’Prof. Dr. Turan, Omicron varyantının kronik rahatsızlıkların etkisini artırdığını söyledi:Prof. Dr. Turan, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların kişisel önlemlerine dikkat etmeleri ve aşılarını tamamlamaları gerektiğini vurguladı.
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omicron, koronavirüs bilim kurulu, kronik hastalık

Bilim Kurulu üyesi Turan: Omicron, kronik hastalıkların etkisini artırıyor

12:14 11.02.2022 (güncellendi: 12:19 11.02.2022)
© DHASema Turan
Sema Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© DHA
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Bilim Kurulu üyesi Turan, Omicron varyantının kronik rahatsızlıkların etkisini artırdığını söyledi. Turan, "Ek hastalığı olan yaşlı hastalar aşı dozlarını tamamlamadıysa Omicron'la enfekte olabiliyor ve bu enfekte oluşun getirdiği en önemli sıkıntı altta yatan hastalıkların kötüleşiyor olması" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Omicron varyantıyla birlikte dünyada vaka sayısında ciddi artış olduğunu belirtti.
"Ülkemizde de Omicron varyantına bağlı vaka sayıları arttı. Şuan karşılaşılan tüm hastalar Omicron varyantıyla enfekte olmuş kişiler. Omicron varyantının artışıyla birlikte asıl önemli olan bunun yoğun bakımlara ve hastanelere yansımasının nasıl olacağıydı. Tabii yekün olarak sayı çok arttığında hastane ihtiyacı ve yoğun bakım ihtiyacı da buna paralel olarak artmakta. Şuan için sağlık sistemimiz yeterli ölçüde buna destek verebilmekte ve bakabilmekte. Ancak korunma önlemlerinin gerekliliği göz ardı edilmemeli. Hastanelere, yoğun bakımlar ihtiyaç duyulmaması için kişisel önlemler önem arz ediyor."

‘Ek hastalığı olan yaşlı hastalar...’

Prof. Dr. Turan, Omicron varyantının kronik rahatsızlıkların etkisini artırdığını söyledi:
"Omicron'da Delta varyantına göre farklı bir hasta profili ile karşı karşıyayız. Özellikle ek hastalığı olan yaşlı hastalar aşı dozları tamamlanmadıysa, hatırlatma dozları yapılmadıysa, Omicron'la enfekte olabiliyorlar ve bu enfekte oluşun getirdiği en önemli sıkıntı altta yatan hastalıkların kötüleşiyor olması. Örneğin, kalp yetmezliği olan bir hastada ciddi bir durumu meydana getirebiliyor ya da KOAH'lı bir hastanın hastalığı kötüleşebiliyor. İleri yaş hastalarda yaşadığımız en temel sorun bu. Şuan yoğun bakımda da yaşadığımız sorun bu. Omicron'dan dolayı kötüleşmeden öte altta yatan hastalıktan dolayı hastalarımız ciddi anlamda kötüleşiyor."
Prof. Dr. Turan, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların kişisel önlemlerine dikkat etmeleri ve aşılarını tamamlamaları gerektiğini vurguladı.
Türkiye vaka, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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