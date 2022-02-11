Bilim Kurulu üyesi Turan: Omicron, kronik hastalıkların etkisini artırıyor

"Omicron'da Delta varyantına göre farklı bir hasta profili ile karşı karşıyayız. Özellikle ek hastalığı olan yaşlı hastalar aşı dozları tamamlanmadıysa, hatırlatma dozları yapılmadıysa, Omicron'la enfekte olabiliyorlar ve bu enfekte oluşun getirdiği en önemli sıkıntı altta yatan hastalıkların kötüleşiyor olması. Örneğin, kalp yetmezliği olan bir hastada ciddi bir durumu meydana getirebiliyor ya da KOAH'lı bir hastanın hastalığı kötüleşebiliyor. İleri yaş hastalarda yaşadığımız en temel sorun bu. Şuan yoğun bakımda da yaşadığımız sorun bu. Omicron'dan dolayı kötüleşmeden öte altta yatan hastalıktan dolayı hastalarımız ciddi anlamda kötüleşiyor."