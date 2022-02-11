https://tr.sputniknews.com/20220211/cumhurbaskani-erdogana-sifa-niyetine-organik-koy-urunleri-gonderdi-1053731504.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şifa niyetine organik köy ürünleri gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şifa niyetine organik köy ürünleri gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Rizeli hemşehrisi şifa niyetine içerisinde kestane balının da yer aldığı organik köy ürünlerinden oluşan koli hazırlayıp... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T09:37+0300

2022-02-11T09:37+0300

2022-02-11T09:37+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

rize

güneysu

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

şifa

köy

organik

organik gıda

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Rize’nin Güneysu ilçesinde şarküteri mağazası işleten Selçuk Fırat, haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Fırat, Erdoğan ve eşine, kestane balı, mısır unu, peynir, tereyağı ve fındık gibi organik köy ürünlerinin bulunduğu bir koli hazırladı. Hazırladığı koliyi, Cumhurbaşkanına iletmesi için AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı’ya teslim etti.Erdoğan'a şifa niyetiyle organik köy ürünlerini gönderdiğini belirten Fırat, “Rize Güneysu’da, Cumhurbaşkanımızın memleketinde bir esnafım. Organik kestane balımız, mısır unumuz, muhlamalık peynirimiz, köy tereyağımız ve bir miktar fındığı şifa olması niyetiyle kendisine gönderiyoruz. İnşallah kabul buyurur. Cumhurbaşkanımıza hemşerileri olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Baba ocağından selamlar diyoruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220210/cumhurbaskani-erdoganin-topladigi-sigara-paketleri-sergi-oldu-1053693945.html

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