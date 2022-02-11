https://tr.sputniknews.com/20220211/cumhurbaskani-erdogana-sifa-niyetine-organik-koy-urunleri-gonderdi-1053731504.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şifa niyetine organik köy ürünleri gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şifa niyetine organik köy ürünleri gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Rizeli hemşehrisi şifa niyetine içerisinde kestane balının da yer aldığı organik köy ürünlerinden oluşan koli hazırlayıp... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T09:37+0300
2022-02-11T09:37+0300
2022-02-11T09:37+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
rize
güneysu
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
şifa
köy
organik
organik gıda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053731479_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e81012f934adbc478ac643815cb7ea28.jpg
Rize’nin Güneysu ilçesinde şarküteri mağazası işleten Selçuk Fırat, haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Fırat, Erdoğan ve eşine, kestane balı, mısır unu, peynir, tereyağı ve fındık gibi organik köy ürünlerinin bulunduğu bir koli hazırladı. Hazırladığı koliyi, Cumhurbaşkanına iletmesi için AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı’ya teslim etti.Erdoğan'a şifa niyetiyle organik köy ürünlerini gönderdiğini belirten Fırat, “Rize Güneysu’da, Cumhurbaşkanımızın memleketinde bir esnafım. Organik kestane balımız, mısır unumuz, muhlamalık peynirimiz, köy tereyağımız ve bir miktar fındığı şifa olması niyetiyle kendisine gönderiyoruz. İnşallah kabul buyurur. Cumhurbaşkanımıza hemşerileri olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Baba ocağından selamlar diyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/cumhurbaskani-erdoganin-topladigi-sigara-paketleri-sergi-oldu-1053693945.html
türkiye
rize
güneysu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053731479_172:0:1132:720_1920x0_80_0_0_5f0381b77d62e7d4ad5ad92c66331e9e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, rize, güneysu, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, şifa, köy, organik, organik gıda, koli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şifa niyetine organik köy ürünleri gönderdi
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Rizeli hemşehrisi şifa niyetine içerisinde kestane balının da yer aldığı organik köy ürünlerinden oluşan koli hazırlayıp gönderdi.
Rize’nin Güneysu ilçesinde şarküteri mağazası işleten Selçuk Fırat, haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi.
Fırat, Erdoğan ve eşine, kestane balı, mısır unu, peynir, tereyağı ve fındık gibi organik köy ürünlerinin bulunduğu bir koli hazırladı. Hazırladığı koliyi, Cumhurbaşkanına iletmesi için AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı’ya teslim etti.
Erdoğan'a şifa niyetiyle organik köy ürünlerini gönderdiğini belirten Fırat, “Rize Güneysu’da, Cumhurbaşkanımızın memleketinde bir esnafım. Organik kestane balımız, mısır unumuz, muhlamalık peynirimiz, köy tereyağımız ve bir miktar fındığı şifa olması niyetiyle kendisine gönderiyoruz. İnşallah kabul buyurur. Cumhurbaşkanımıza hemşerileri olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Baba ocağından selamlar diyoruz” ifadelerini kullandı.