https://tr.sputniknews.com/20220211/diyanet-isleri-baskani-erbas-yanitladi-kripto-para-caiz-mi-1053725917.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yanıtladı: Kripto para caiz mi?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yanıtladı: Kripto para caiz mi?

Canlı yayında gündem hakkında açıklamalar yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Kripto para caiz mi?' sorusuna yanıt verdi. Erbaş, "Kripto para caizdir... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T00:51+0300

2022-02-11T00:51+0300

2022-02-11T01:02+0300

türkiye

ali erbaş

kripto para

deizm

metaverse

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.Erbaş sigara hakkında sorulan soruya, "Sigara haramdır. İlk defa söylemedim alkol ve uyuşturucu neyse sigara da aynı" şeklinde yanıt verdi.'Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur'"Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor" diyen Erbaş, "Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur" dedi.'Bu ülkede baş örtülü insanlar büyük engellerle karşılaştı'Erbaş, "Bu ülkede baş örtülü insanlar büyük engellerle karşılaştı. İlahiyat fakültesinde birinci olan başörtülü bir kızımız ödülünü alamadı babası gidip aldı bunlar yaşandı bu ülkede. Ülkede çok acılar yaşadık ama geride kaldı. Dünyanın neresinde İslam düşmanlığı varsa raporluyoruz. İslam barış ve huzur demektir" ifadelerini kullandı.'Metaverse'nin ibadetin yerini alması mümkün değil'"Dünyanın Medine Sözleşmesi anlayışına ihtiyacı var. Ancak İslamofobi kavramı bütün Müslümanları rencide ediyor" diyen Erbaş, "Kabe'yi ziyaret metaverse üzerinden de gerçekleştirilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:'Şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz'Erbaş, "Kripto para caiz mi?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:‘Gençler deist ve ateist oluyor' tartışmasına da değinen Erbaş, "Yaptığımız araştırmalarda Deizm orana bile girmedi. Peygamber Efendimiz insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz en güzel örnektir. Gençlerimize güveniyoruz. Bunlar bir özentidir, bir hevestir. Bunlara takılmasınlar, Peygamber Efendimizi takip etsinler" diye konuştu.

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ali erbaş, kripto para, deizm, metaverse