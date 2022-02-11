Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220211/diyanet-isleri-baskani-erbas-yanitladi-kripto-para-caiz-mi-1053725917.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yanıtladı: Kripto para caiz mi?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yanıtladı: Kripto para caiz mi?
Canlı yayında gündem hakkında açıklamalar yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Kripto para caiz mi?' sorusuna yanıt verdi. Erbaş, "Kripto para caizdir... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T00:51+0300
2022-02-11T01:02+0300
türkiye
ali erbaş
kripto para
deizm
metaverse
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1052535846_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_13e0a4d8fb015c710f4e072a729a455a.jpg
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.Erbaş sigara hakkında sorulan soruya, "Sigara haramdır. İlk defa söylemedim alkol ve uyuşturucu neyse sigara da aynı" şeklinde yanıt verdi.'Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur'"Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor" diyen Erbaş, "Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur" dedi.'Bu ülkede baş örtülü insanlar büyük engellerle karşılaştı'Erbaş, "Bu ülkede baş örtülü insanlar büyük engellerle karşılaştı. İlahiyat fakültesinde birinci olan başörtülü bir kızımız ödülünü alamadı babası gidip aldı bunlar yaşandı bu ülkede. Ülkede çok acılar yaşadık ama geride kaldı. Dünyanın neresinde İslam düşmanlığı varsa raporluyoruz. İslam barış ve huzur demektir" ifadelerini kullandı.'Metaverse'nin ibadetin yerini alması mümkün değil'"Dünyanın Medine Sözleşmesi anlayışına ihtiyacı var. Ancak İslamofobi kavramı bütün Müslümanları rencide ediyor" diyen Erbaş, "Kabe'yi ziyaret metaverse üzerinden de gerçekleştirilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:'Şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz'Erbaş, "Kripto para caiz mi?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:‘Gençler deist ve ateist oluyor' tartışmasına da değinen Erbaş, "Yaptığımız araştırmalarda Deizm orana bile girmedi. Peygamber Efendimiz insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz en güzel örnektir. Gençlerimize güveniyoruz. Bunlar bir özentidir, bir hevestir. Bunlara takılmasınlar, Peygamber Efendimizi takip etsinler" diye konuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1052535846_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_53a969005da7e717ed435e3efed971be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali erbaş, kripto para, deizm, metaverse

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yanıtladı: Kripto para caiz mi?

00:51 11.02.2022 (güncellendi: 01:02 11.02.2022)
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ
Abone ol
Canlı yayında gündem hakkında açıklamalar yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Kripto para caiz mi?' sorusuna yanıt verdi. Erbaş, "Kripto para caizdir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.
Erbaş sigara hakkında sorulan soruya, "Sigara haramdır. İlk defa söylemedim alkol ve uyuşturucu neyse sigara da aynı" şeklinde yanıt verdi.

'Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur'

"Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor" diyen Erbaş, "Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur" dedi.

'Bu ülkede baş örtülü insanlar büyük engellerle karşılaştı'

Erbaş, "Bu ülkede baş örtülü insanlar büyük engellerle karşılaştı. İlahiyat fakültesinde birinci olan başörtülü bir kızımız ödülünü alamadı babası gidip aldı bunlar yaşandı bu ülkede. Ülkede çok acılar yaşadık ama geride kaldı. Dünyanın neresinde İslam düşmanlığı varsa raporluyoruz. İslam barış ve huzur demektir" ifadelerini kullandı.

'Metaverse'nin ibadetin yerini alması mümkün değil'

"Dünyanın Medine Sözleşmesi anlayışına ihtiyacı var. Ancak İslamofobi kavramı bütün Müslümanları rencide ediyor" diyen Erbaş, "Kabe'yi ziyaret metaverse üzerinden de gerçekleştirilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Haccın şartlarını yerine getirilmesi lazım. Metaverse'nin ibadetin yerini alması mümkün değil. Sanal hac ve ibadet olmaz. Biz iki senedir hacca gidemedik. 2022'de hac olur mu bilemiyoruz, iletişim halindeyiz. Şu an itibariyle belirli ülkelerden umre kabul ediyorlar."

'Şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz'

Erbaş, "Kripto para caiz mi?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:
.Kripto para caizdir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz.
‘Gençler deist ve ateist oluyor' tartışmasına da değinen Erbaş, "Yaptığımız araştırmalarda Deizm orana bile girmedi. Peygamber Efendimiz insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz en güzel örnektir. Gençlerimize güveniyoruz. Bunlar bir özentidir, bir hevestir. Bunlara takılmasınlar, Peygamber Efendimizi takip etsinler" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала