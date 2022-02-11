https://tr.sputniknews.com/20220211/elektrik-muhendisleri-odasi-zam-orani-dagitim-sirketlerinin-bile-beklentisinin-cok-uzerindedir-1053752496.html

Elektrik Mühendisleri Odası: Zam oranı, dağıtım şirketlerinin bile beklentisinin çok üzerindedir

Elektrik Mühendisleri Odası: Zam oranı, dağıtım şirketlerinin bile beklentisinin çok üzerindedir

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Özdağ “2022 yılında finansal risklerin yükü sırtımıza yüklenmiş oluyor. Zam oranı, dağıtım şirketlerinin bile beklentisinin çok... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T16:56+0300

2022-02-11T16:56+0300

2022-02-11T16:56+0300

seyir hali

türkiye

elektrik mühendisleri odası (emo)

mehmet özdağ

elektrik faturası

zam

eüaş

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Elektrik Mühendisleri Odası: Zam oranı dağıtım şirketlerinin bile beklentisinin çok üzerindedir 11.02.2022 SEYİR HALİ Elektrik Mühendisleri Odası: Zam oranı dağıtım şirketlerinin bile beklentisinin çok üzerindedir 11.02.2022 SEYİR HALİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, elektrik tüketim fiyatlarındaki artışın ardındaki sebepleri ve dağıtım özelleşmesinden bu yana yapılan fiyat artışlarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Özdağ, elektrik dağıtım şirketleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşmesini “Elektrik üretim şirketlerinin bir araya gelmesine ihtiyaç duymamıştır diye düşünüyorum çünkü elektriği dağıtanların çok büyük bir kısmı üretenlerdedir. O yüzden sadece dağıtımı çağırdığı zaman bir yandan üretimle de masaya oturmuş oluyor. 7346 sayılı 25 Aralık 2021 tarihinde TBMM’de onaylanan ve adı ‘Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun’ içerisinde kademeli tarifeye geçileceğine dair bilgilerin yer aldığı kanun maddesidir. O kanun hazırlanırken de aynı temsilcileri çağırmışlardı. Hem Antalya’da toplanmışlardı hem de elektrik dağıtım şirketleri birçok basın yayın organlarında ne kadar zor durumda olduklarını anlatarak kendi lehlerine kamuoyu da oluşturdular. Bunu yaparken de ‘TRT payını ve Enerji fonunu kaldırtıyoruz’ diye 100 liralık faturada 1-2 liralık indirimlerle oyalayarak 1 Ocak 2022’ye geldik. Bakanlık bugün o kanunu kimle yaptıysa onları çağırıyor” diye değerlendirdi.‘1 kuruşluk bir fiyat artışı toplamda 2.3 milyar liraya tekabül ediyor’2013 ile ücret kıyaslaması yapan Özdağ, zammın geri çekilmesi gerektiğini savundu:‘Dağıtım bedeli yüzde 560 artarken dağıtım şirketlerine toptan satış fiyatındaki artış yüzde 80 olmuştur’Özdağ, özel işletme haklarının sonlandırılması gerektiğini “Normal tüketim nedir? Normal olan ve olmayan ne? Kaç kişilik bir aile için konuşuyorsunuz? Bu kriterlerin hiç birisi olmadan yapılacak kademelendirmenin ayakları yere basmaz. Kademeli tarifenin de bu durumda gerekçesi çökmüştür. Boşlukta duran kanun geri çekilmelidir. Bu zamlar iptal edilmelidir. 1 Ocak 2013 ve 1 Ocak 2022 tarihleri arasında dağıtım bedeli yüzde 560 artarken EÜAŞ’ın dağıtım şirketlerine ve elektrik perakende şirketlerine toptan satış fiyatındaki artış sadece yüzde 80 olmuştur. Meslek odalarıyla, emek örgütleriyle, tüketici dernekleriyle mutlaka bir araya gelerek ortak bir çıkış yolu üzerinde durulması gerekiyor. Bizim çıkış önerimiz Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin üretim payının artırılmasıdır. Dağıtım şebekelerinin sahibi hala kamudur. İşletme hakkı kiraya verilmiştir. Kiracıyı mülkten çıkarıp ev sahibinin kendi mülkünü işletmesidir” sözleriyle ifade etti.Elektrik Üretim Anonim Şirketi ne kadara satıyor?Özdağ sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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türkiye, elektrik mühendisleri odası (emo), mehmet özdağ, elektrik faturası, zam, eüaş, аудио