https://tr.sputniknews.com/20220211/erdogan-kovid-surecini-cok-rahat-atlattim-bunda-asinin-faydasi-muhakkak-oldu-1053747429.html
Erdoğan: Vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık
Erdoğan: Vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili muhalefetin anlattığı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Batı'da... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T15:04+0300
2022-02-11T15:04+0300
2022-02-11T15:30+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cuma namazı
koronavirüs
elektrik
fatura
indirim
doğalgaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kısıklı'daki konutundan çıkarak, cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan iki doz Sinovac üç doz da BioNTech aşısı olduğunu belirterek izolasyon süreciyle ilgili şu bilgiyi verdi:Elektrik faturaları açıklaması: 'Her türlü indirimi uyguladık'Elektrik faturalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı gibi bir durum söz konusu değil. Batıda şu anda elektrik, doğalgaz fiyatları nerelerde? Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretim olacak.'' diye konuştu.Erdoğan, izolasyon sürecinde de çalışmaya devam ettiğini, kendisine sürekli olarak notlar geldiğini belirterek, "Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Görüşmeleri de yürütmüş olduk, Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette, onlar bizi mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz" diye konuştu.5 Şubat'ta pozitif çıkmıştıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR testi geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı.Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220205/cumhurbaskani-erdogan-esimle-birlikte-yaptirdigimiz-covid-19-testimizin-sonucu-pozitif-cikti-1053503263.html
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recep tayyip erdoğan, cuma namazı, koronavirüs, elektrik, fatura, indirim, doğalgaz
Erdoğan: Vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık
15:04 11.02.2022 (güncellendi: 15:30 11.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili muhalefetin anlattığı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Batı'da elektrik, doğalgaz fiyatları nerelerde? Vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kısıklı'daki konutundan çıkarak, cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.
Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan iki doz Sinovac üç doz da BioNTech aşısı olduğunu belirterek izolasyon süreciyle ilgili şu bilgiyi verdi:
4-5 günde negatife döndük. Cuma ile birlikte halkımla bütünleşeyim istedim. Bu süreç içerisinde bitkinlik olmadı. Evimde çalışmalarımı sürdürdüm. Aşının çok faydası oldu, süreci çok rahat atlattım. Henüz eşim atlatamadı, tedbirler devam ediyor" dedi.
Elektrik faturaları açıklaması: 'Her türlü indirimi uyguladık'
Elektrik faturalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı gibi bir durum söz konusu değil. Batıda şu anda elektrik, doğalgaz fiyatları nerelerde? Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretim olacak.'' diye konuştu.
Erdoğan, izolasyon sürecinde de çalışmaya devam ettiğini, kendisine sürekli olarak notlar geldiğini belirterek, "Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Görüşmeleri de yürütmüş olduk, Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette, onlar bizi mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz" diye konuştu.
5 Şubat'ta pozitif çıkmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR testi geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı.
Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü açıklamıştı.