https://tr.sputniknews.com/20220211/erdogan-kovid-surecini-cok-rahat-atlattim-bunda-asinin-faydasi-muhakkak-oldu-1053747429.html

Erdoğan: Vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık

Erdoğan: Vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili muhalefetin anlattığı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Batı'da... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T15:04+0300

2022-02-11T15:04+0300

2022-02-11T15:30+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cuma namazı

koronavirüs

elektrik

fatura

indirim

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1053283328_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_18789eb5eb30945b047310918f080075.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kısıklı'daki konutundan çıkarak, cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan iki doz Sinovac üç doz da BioNTech aşısı olduğunu belirterek izolasyon süreciyle ilgili şu bilgiyi verdi:Elektrik faturaları açıklaması: 'Her türlü indirimi uyguladık'Elektrik faturalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı gibi bir durum söz konusu değil. Batıda şu anda elektrik, doğalgaz fiyatları nerelerde? Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretim olacak.'' diye konuştu.Erdoğan, izolasyon sürecinde de çalışmaya devam ettiğini, kendisine sürekli olarak notlar geldiğini belirterek, "Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Görüşmeleri de yürütmüş olduk, Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette, onlar bizi mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz" diye konuştu.5 Şubat'ta pozitif çıkmıştıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR testi geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı.Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220205/cumhurbaskani-erdogan-esimle-birlikte-yaptirdigimiz-covid-19-testimizin-sonucu-pozitif-cikti-1053503263.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, cuma namazı, koronavirüs, elektrik, fatura, indirim, doğalgaz