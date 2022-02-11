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https://tr.sputniknews.com/20220211/fatih-terim-ile-buse-terim-bahcekapiliya-hakaret-eden-sanigin-cezasi-belli-oldu-1053737027.html
Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı'ya hakaret eden sanığın cezası belli oldu
Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı'ya hakaret eden sanığın cezası belli oldu
Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen şahıs, bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T11:37+0300
2022-02-11T11:40+0300
fatih terim
yaşam
buse terim
hakaret
para cezası
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Teknik direktör Fatih Terim ile kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya hakaret ettiği öne sürülen sanık Serkan E.’nin ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler Fatih Terim ve Buse Terim Bahçekapılı’nın avukatı Candaş Gürol hazır bulundu.Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Serkan E.'nin, müşteki Buse Terim Bahçelikapı'nın sosyal medya hesabına girerek mesaj bölümünden her iki müştekiyi de hedef alacak şekilde küfürlü mesaj gönderdiğini ve alenen hakaret ettiğini belirtti.Mütalaada, sanığın bu eylemiyle hem Bahçekapılı'ya hem de Terim'e hakaret ettiği gerekçesiyle zincirleme suç hükümleri uygulanarak ‘hakaret’ suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Müştekiler avukatı Candaş Gürol, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek sanık Serkan E.'nin cezalandırılmasını istedi.Mahkeme, sanık Serkan E.'yi ‘zincirleme şekilde hakaret’ suçundan bin 860 TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Serkan E.’nin müşteki Buse Terim Bahçekapılı’nın sosyal medya hesabına girdiği, mesaj bölümünden her iki müştekiyi hedef alarak küfür içerikli mesaj gönderdiği ve hakaret eyleminde bulunduğu anlatıldı. Şüpheli Serkan E.’nin Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma doğrultusunda Almanya’da yaşadığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekiler Fatih Terim ve Buse Terim Bahçekapılı’ya karşı ayrı ayrı hakaret suçunu işlediği kaydedildi.Hazırlanan iddianamede şüpheli Serkan E.‘nin, her iki müştekiye karşı ayrı ayrı ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan toplamda 6 ay 30 günden 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/fatih-terim-ile-buse-terim-bahcekapiliya-bedduaya-22-bin-lira-tazminat-cezasi-1053424839.html
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fatih terim, buse terim, hakaret, para cezası

Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı'ya hakaret eden sanığın cezası belli oldu

11:37 11.02.2022 (güncellendi: 11:40 11.02.2022)
© İHAFatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı
Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© İHA
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Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen şahıs, bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Teknik direktör Fatih Terim ile kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya hakaret ettiği öne sürülen sanık Serkan E.’nin ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler Fatih Terim ve Buse Terim Bahçekapılı’nın avukatı Candaş Gürol hazır bulundu.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Serkan E.'nin, müşteki Buse Terim Bahçelikapı'nın sosyal medya hesabına girerek mesaj bölümünden her iki müştekiyi de hedef alacak şekilde küfürlü mesaj gönderdiğini ve alenen hakaret ettiğini belirtti.
Mütalaada, sanığın bu eylemiyle hem Bahçekapılı'ya hem de Terim'e hakaret ettiği gerekçesiyle zincirleme suç hükümleri uygulanarak ‘hakaret’ suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Müştekiler avukatı Candaş Gürol, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek sanık Serkan E.'nin cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, sanık Serkan E.'yi ‘zincirleme şekilde hakaret’ suçundan bin 860 TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Serkan E.’nin müşteki Buse Terim Bahçekapılı’nın sosyal medya hesabına girdiği, mesaj bölümünden her iki müştekiyi hedef alarak küfür içerikli mesaj gönderdiği ve hakaret eyleminde bulunduğu anlatıldı. Şüpheli Serkan E.’nin Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma doğrultusunda Almanya’da yaşadığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekiler Fatih Terim ve Buse Terim Bahçekapılı’ya karşı ayrı ayrı hakaret suçunu işlediği kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Serkan E.‘nin, her iki müştekiye karşı ayrı ayrı ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan toplamda 6 ay 30 günden 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
Fatih Terim - Buse Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
YAŞAM
Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı'ya 'bedduaya' 22 bin lira tazminat cezası
3 Şubat, 12:57
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