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https://tr.sputniknews.com/20220211/fuat-oktay-enflasyonla-mucadeleye-daha-da-odaklanan-bir-paket-olacak-1053753687.html
Fuat Oktay: Enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paket olacak
Fuat Oktay: Enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paket olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın açıklanacak ekonomi paketine ilişkin, "Enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paket olacak" dedi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T17:06+0300
2022-02-11T17:06+0300
ekonomi
fuat oktay
ekonomik destek paketi
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak. Pakette fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere üretim ve ihracat öncelikli desteklerin ayrıntıları yer alacak.'Enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paket olacak"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın açıklanacak ekonomi paketine ilişkin şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220211/nebati-turkiyede-enflasyon-iceriden-ve-disaridan-kaynakli-1053748054.html
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fuat oktay, ekonomik destek paketi, enflasyon

Fuat Oktay: Enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paket olacak

17:06 11.02.2022
© İHAFuat Oktay
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın açıklanacak ekonomi paketine ilişkin, "Enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paket olacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak. Pakette fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere üretim ve ihracat öncelikli desteklerin ayrıntıları yer alacak.
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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Nebati: Altınla ilgili yarın açıklayacağımız büyük bir kampanyamız olacak
15:17

'Enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paket olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın açıklanacak ekonomi paketine ilişkin şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modeli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli finansman paketini yarın kamuoyuna açıklayacak. KGF destekli paket; yatırımların, çok özel projelerin teşvik edilmesi, ayrıca ara malı olarak dışarıdan alınan ürünlerin içeride üretilmesi, yerlileştirilmesine yönelik olacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor, bugün de Cumhurbaşkanı'mızla yine görüşmeleri olacak. Bu, enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paketimiz olacak. Burada iş insanlarımızla, çalışanlarımızla, tüm vatandaşlarımızla 'Türk liramıza güveniyoruz kendi ürünlerimize güvendiğimiz gibi.' dediğimiz andan itibaren, ne enflasyon ne dövizdeki hareketlilik, bunların hepsini kırıp, yıkıp geçeriz."

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