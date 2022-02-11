Nebati: Altınla ilgili yarın açıklayacağımız büyük bir kampanyamız olacak

Yeni ekonomi modelinin ayağı üretim. İhracat odaklı. Bilişimde çok iyiyiz. Bu model, Türkiye modeli, başka bir modele benzetmeye hiç gerek yok. Model değişikliğinde sancılı dönem olur. Enflasyon ve kur. Hedefimiz yatırım ve üretim adımlarını atmak öbür tarafta da risklerin bertaraf edilmesi.

(Bloomberg açıklaması) Her kapalı toplantı sonrası bu tür manipülatif şeyler çıkarılıyor. Bu tamamen uydurma bir sözdü. Biz altına önem veririz, bu bir gerçeklik. Londra'da altın ile ilgili bir kampanya hazırlarsanız size ne derler? Bu gerçekliği ekonomi yönetimi olarak bilmemiz lazım. Toplumsal gerçeklikle savaş edilmez. 'Türkiye'de kur yükselince enflasyona sebep oluyor', bu bizim toplumsal gerçekliğimiz. Bu ifadeden 'kültürel enflasyonu' çıkarırsanız zorlama ötesinde bir şey olur, üzüldüm. Trollere önem vermiyorum.