Nebati: Altınla ilgili yarın açıklayacağımız büyük bir kampanyamız olacak
15:17 11.02.2022 (güncellendi: 15:45 11.02.2022)
© AANureddin Nebati
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Altınla ilgili yarın açıklayacağımız büyük bir kampanyamız olacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk ve Bloombegr HT'nin ortak yayınına katıldı.
Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Kur korumalı mevduatta günde ortalama 10 milyar liralık giriş oldu.
Türkiye'de enflasyon içeriden ve dışarıdan kaynaklı. ABD'de yüzde 7.5, Avrupa'da yüzde 5'in üzerinde. Enflasyon dünyanın temel problemlerinden bir tanesi. Dünya enflasyonu konuşmaya devam edecek.
Yarın bir paket açıklayacağız. Bu paketle bu psikolojinin değişmesi noktasında iş birliğine davet edeceğiz.
Düğüne giderken altın götürürüz ama bu altın, yastık altında durur. Bu gerçekliği bilerek, altının ekonomiye kazandırılması ile herkesin kazanacağının bilinmeli.
Yeni ekonomi modelinin ayağı üretim. İhracat odaklı. Bilişimde çok iyiyiz. Bu model, Türkiye modeli, başka bir modele benzetmeye hiç gerek yok. Model değişikliğinde sancılı dönem olur. Enflasyon ve kur. Hedefimiz yatırım ve üretim adımlarını atmak öbür tarafta da risklerin bertaraf edilmesi.
Dolar stabil halde gidiyor, kurda oynaklık en alt seviyede, piyasa bunu içselleştirdi.
Altınla ilgili yarın açıklayacağımız büyük bir kampanyamız olacak.
(Bloomberg açıklaması) Her kapalı toplantı sonrası bu tür manipülatif şeyler çıkarılıyor. Bu tamamen uydurma bir sözdü. Biz altına önem veririz, bu bir gerçeklik. Londra'da altın ile ilgili bir kampanya hazırlarsanız size ne derler? Bu gerçekliği ekonomi yönetimi olarak bilmemiz lazım. Toplumsal gerçeklikle savaş edilmez. 'Türkiye'de kur yükselince enflasyona sebep oluyor', bu bizim toplumsal gerçekliğimiz. Bu ifadeden 'kültürel enflasyonu' çıkarırsanız zorlama ötesinde bir şey olur, üzüldüm. Trollere önem vermiyorum.
Londra ziyareti muhteşem geçti. Oradaki yatırımcının gözünden anlıyorsunuz, gözler gerçekten önemli.
Piyasa artık oturdu.