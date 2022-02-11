https://tr.sputniknews.com/20220211/israil-ukraynadaki-diplomatlarin-ailelerini-tahliye-etmeye-basladi-1053763157.html

İsrail, Ukrayna’daki diplomatların ailelerini tahliye etmeye başladı

İsrail, Ukrayna’daki diplomatların ailelerini tahliye etmeye başladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna’daki diplomatlarının ailelerini tahliye etmeye başladığını duyurduğu ve vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahatlere karşı... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T22:20+0300

2022-02-11T22:20+0300

2022-02-11T22:20+0300

ukrayna krizi

ukrayna

israil

kiev

diplomat

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İsrail Devlet Televizyonu’nun (KAN) haberinde, “Dışişleri Bakanlığı bu akşam Ukrayna’ya seyahatlere karşı uyarı çıkardı ve ülkeden diplomat ve elçilerin ailelerinin tahliyesini duyurdu” ifadesine yer verildi.Haberde, Ukrayna’da yaşayan İsrail vatandaşlarına, “kesinlikle sıcak noktalara yaklaşmamaları”, bu ülkeye seyahat planlayanlara “şimdilik bu seyahatten vazgeçmeleri” tavsiye edildiği kaydedildi.

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ukrayna, israil, kiev, diplomat