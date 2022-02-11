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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/israil-ukraynadaki-diplomatlarin-ailelerini-tahliye-etmeye-basladi-1053763157.html
İsrail, Ukrayna’daki diplomatların ailelerini tahliye etmeye başladı
İsrail, Ukrayna’daki diplomatların ailelerini tahliye etmeye başladı
İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna’daki diplomatlarının ailelerini tahliye etmeye başladığını duyurduğu ve vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahatlere karşı... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T22:20+0300
2022-02-11T22:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
israil
kiev
diplomat
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İsrail Devlet Televizyonu’nun (KAN) haberinde, “Dışişleri Bakanlığı bu akşam Ukrayna’ya seyahatlere karşı uyarı çıkardı ve ülkeden diplomat ve elçilerin ailelerinin tahliyesini duyurdu” ifadesine yer verildi.Haberde, Ukrayna’da yaşayan İsrail vatandaşlarına, “kesinlikle sıcak noktalara yaklaşmamaları”, bu ülkeye seyahat planlayanlara “şimdilik bu seyahatten vazgeçmeleri” tavsiye edildiği kaydedildi.
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ukrayna, israil, kiev, diplomat

İsrail, Ukrayna’daki diplomatların ailelerini tahliye etmeye başladı

22:20 11.02.2022
© Twitterisrail bayrak
israil bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Twitter
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İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna’daki diplomatlarının ailelerini tahliye etmeye başladığını duyurduğu ve vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahatlere karşı uyardığı belirtildi.
İsrail Devlet Televizyonu’nun (KAN) haberinde, “Dışişleri Bakanlığı bu akşam Ukrayna’ya seyahatlere karşı uyarı çıkardı ve ülkeden diplomat ve elçilerin ailelerinin tahliyesini duyurdu” ifadesine yer verildi.
Haberde, Ukrayna’da yaşayan İsrail vatandaşlarına, “kesinlikle sıcak noktalara yaklaşmamaları”, bu ülkeye seyahat planlayanlara “şimdilik bu seyahatten vazgeçmeleri” tavsiye edildiği kaydedildi.
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