https://tr.sputniknews.com/20220211/madagaskarda-batsirai-kasirgasinda-olenlerin-sayisi-120ye-cikti-1053761985.html

Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 120'ye çıktı

Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 120'ye çıktı

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan Batsirai Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 120'ye yükseldi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T21:47+0300

2022-02-11T21:47+0300

2022-02-11T21:47+0300

dünya

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kasırga

ölü

batsirai kasırgası

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Madagaskar Ulusal Afet ve Risk Yönetim Ofisinden (BNGRC) yapılan yazılı açıklamada, kasırganın sebep olduğu altyapı hasarı yüzünden haberleşme ağlarının çalışmadığı ve bilgilerin geç güncellendiği belirtildi.Açıklamada, ölü sayısının 120'ye çıktığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Kasırgadan 124 binden fazla kişinin etkilendiği ve 30 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı vurgulanan açıklamada, bu kişiler için 108 alanda sığınma merkezleri kurulduğu kaydedildi.Batsirai Kasırgası geçen hafta sonu ülkenin güneydoğu kıyılarına ulaşmış, ardından iç kesimlere doğru ilerlemeye başlamıştı.Kasırganın haftaya etkisini daha da artırmasından endişe ediliyor.Madagaskar'da geçen ay etkili olan 'Ana' tropikal fırtınasında 55 kişi yaşamını yitirmiş, 110 bin kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı.Afrika'nın güneydoğusunda etkili olan Ana Fırtınası, Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de toplam 78 kişinin ölümüne neden olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220208/madagaskarda-batsirai-kasirgasinda-olenlerin-sayisi-20yi-gecti-1053597978.html

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madagaskar, kasırga, ölü, batsirai kasırgası