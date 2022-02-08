Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 20'yi geçti

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan Batsirai Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e çıktı. Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu başkent Antananarivo'nun 530 kilometre güneydoğusuna ulaşan kasırganın etkisini sürdürdüğü belirtildi. Kasırganın yol açtığı hasar nedeniyle ölü sayısı 21'e çıktı. Madagaskar'da aşırı yağışlar ve neden olduğu seller yüzünden 27 Ocak'ta olağanüstü hal ilan edilmişti. Ülkede 12 bölgede 132 binden fazla kişi hava koşulları yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Batsirai Kasırgası nedeniyle 150 bin kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.
Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.
Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan Batsirai Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e çıktı.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu başkent Antananarivo'nun 530 kilometre güneydoğusuna ulaşan kasırganın etkisini sürdürdüğü belirtildi. Kasırganın yol açtığı hasar nedeniyle ölü sayısı 21'e çıktı.
Madagaskar'da aşırı yağışlar ve neden olduğu seller yüzünden 27 Ocak'ta olağanüstü hal ilan edilmişti. Ülkede 12 bölgede 132 binden fazla kişi hava koşulları yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
Batsirai Kasırgası nedeniyle 150 bin kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.