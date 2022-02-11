Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220211/mehmet-barlas-1947-paris-konferansinda-ege-adalarinin-yunanistana-verilmesi-bizim-hatamizdir-1053744696.html
Mehmet Barlas: 1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının Yunanistan'a verilmesi bizim hatamızdır
Mehmet Barlas: 1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının Yunanistan'a verilmesi bizim hatamızdır
Sabah baş yazarı Mehmet Barlas, "1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının hiç tartışılmadan Yunanistan'a verilmesi bizim hatamızdır" diyerek, "Acaba dış... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T14:21+0300
2022-02-11T14:21+0300
türkiye
mehmet barlas
yunanistan
ege adaları
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Barlas bugünkü yazısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan konusuna yaptığı uyarıların 'hayli ciddi olduğu'nu belirterek, "Son dönemdeki eylemlerine baktığınız zaman Yunanların çıldırmak üzere olduklarını düşünebilirsiniz. 29 göçmeni dondurmak, Türk balıkçı teknelerine, sahil güvenlik tekneleriyle saldırmaya çalışmak vs. Bunlar Yunanistan'ın çılgınlığının küçük örnekleri" dedi."Aslında bizde de kabahat var. 1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının hiç tartışılmadan Yunanistan'a verilmesi bizim hatamızdır. Acaba dış politikada alınan bu tür kararlar geri dönülmez nitelikte midir?" diyen Barlas, "Bu arada Yunanistan kendi tarihini biraz karıştırıp Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk zaferinden sonra kaç tane Yunan'ın Atina'da kurşuna dizildiğini ya da cunta yönetiminin Yunanistan'a kaç yıl hakim olduğunu hatırlasa, ne kadar güzel olurdu.Düşünün ki Kıbrıs'a yapılan Türk müdahalesi, Yunanistan'daki darbeyi de sona erdirmiş ve Karamanlis'in dönüşüyle demokrasi yeniden başlamıştır" diye yazdı.Barlas yazısında şunları kaydetti:"Bu arada Avrupalıların hem Yunanistan'ı hem Kıbrıslı Rumları, Avrupa Birliği'ne almaları ayrıca bir ayıptır.Sonucu çeşitli alanlardaki çözümsüzlüklerde görüyoruz.Türkiye ile Yunanistan savaşır mı?Türkiye, Yunanistan'ın tahriklerine kulak vermeyecek kadar akıllı bir ülke.Ancak yine de bardağın taşmasına izin vermemeliyiz."
türkiye
yunanistan
ege adaları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet barlas, yunanistan, ege adaları, türkiye

Mehmet Barlas: 1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının Yunanistan'a verilmesi bizim hatamızdır

14:21 11.02.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Sabah baş yazarı Mehmet Barlas, "1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının hiç tartışılmadan Yunanistan'a verilmesi bizim hatamızdır" diyerek, "Acaba dış politikada alınan bu tür kararlar geri dönülmez nitelikte midir?" görüşünü dile getirdi.
Barlas bugünkü yazısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan konusuna yaptığı uyarıların 'hayli ciddi olduğu'nu belirterek, "Son dönemdeki eylemlerine baktığınız zaman Yunanların çıldırmak üzere olduklarını düşünebilirsiniz. 29 göçmeni dondurmak, Türk balıkçı teknelerine, sahil güvenlik tekneleriyle saldırmaya çalışmak vs. Bunlar Yunanistan'ın çılgınlığının küçük örnekleri" dedi.
"Aslında bizde de kabahat var. 1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının hiç tartışılmadan Yunanistan'a verilmesi bizim hatamızdır. Acaba dış politikada alınan bu tür kararlar geri dönülmez nitelikte midir?" diyen Barlas, "Bu arada Yunanistan kendi tarihini biraz karıştırıp Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk zaferinden sonra kaç tane Yunan'ın Atina'da kurşuna dizildiğini ya da cunta yönetiminin Yunanistan'a kaç yıl hakim olduğunu hatırlasa, ne kadar güzel olurdu.
Düşünün ki Kıbrıs'a yapılan Türk müdahalesi, Yunanistan'daki darbeyi de sona erdirmiş ve Karamanlis'in dönüşüyle demokrasi yeniden başlamıştır" diye yazdı.
Barlas yazısında şunları kaydetti:
"Bu arada Avrupalıların hem Yunanistan'ı hem Kıbrıslı Rumları, Avrupa Birliği'ne almaları ayrıca bir ayıptır.
Sonucu çeşitli alanlardaki çözümsüzlüklerde görüyoruz.
Türkiye ile Yunanistan savaşır mı?
Türkiye, Yunanistan'ın tahriklerine kulak vermeyecek kadar akıllı bir ülke.
Ancak yine de bardağın taşmasına izin vermemeliyiz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала