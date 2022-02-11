https://tr.sputniknews.com/20220211/mehmet-barlas-1947-paris-konferansinda-ege-adalarinin-yunanistana-verilmesi-bizim-hatamizdir-1053744696.html

Mehmet Barlas: 1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının Yunanistan'a verilmesi bizim hatamızdır

Mehmet Barlas: 1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının Yunanistan'a verilmesi bizim hatamızdır

Sabah baş yazarı Mehmet Barlas, "1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının hiç tartışılmadan Yunanistan'a verilmesi bizim hatamızdır" diyerek, "Acaba dış... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T14:21+0300

2022-02-11T14:21+0300

2022-02-11T14:21+0300

türkiye

mehmet barlas

yunanistan

ege adaları

türkiye

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Barlas bugünkü yazısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan konusuna yaptığı uyarıların 'hayli ciddi olduğu'nu belirterek, "Son dönemdeki eylemlerine baktığınız zaman Yunanların çıldırmak üzere olduklarını düşünebilirsiniz. 29 göçmeni dondurmak, Türk balıkçı teknelerine, sahil güvenlik tekneleriyle saldırmaya çalışmak vs. Bunlar Yunanistan'ın çılgınlığının küçük örnekleri" dedi."Aslında bizde de kabahat var. 1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının hiç tartışılmadan Yunanistan'a verilmesi bizim hatamızdır. Acaba dış politikada alınan bu tür kararlar geri dönülmez nitelikte midir?" diyen Barlas, "Bu arada Yunanistan kendi tarihini biraz karıştırıp Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk zaferinden sonra kaç tane Yunan'ın Atina'da kurşuna dizildiğini ya da cunta yönetiminin Yunanistan'a kaç yıl hakim olduğunu hatırlasa, ne kadar güzel olurdu.Düşünün ki Kıbrıs'a yapılan Türk müdahalesi, Yunanistan'daki darbeyi de sona erdirmiş ve Karamanlis'in dönüşüyle demokrasi yeniden başlamıştır" diye yazdı.Barlas yazısında şunları kaydetti:"Bu arada Avrupalıların hem Yunanistan'ı hem Kıbrıslı Rumları, Avrupa Birliği'ne almaları ayrıca bir ayıptır.Sonucu çeşitli alanlardaki çözümsüzlüklerde görüyoruz.Türkiye ile Yunanistan savaşır mı?Türkiye, Yunanistan'ın tahriklerine kulak vermeyecek kadar akıllı bir ülke.Ancak yine de bardağın taşmasına izin vermemeliyiz."

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