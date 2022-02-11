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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220211/merkez-bankasi-acikladi-cari-acik-15-yilin-zirvesine-cikti-1053733372.html
Merkez Bankası açıkladı: Cari açık 1.5 yılın zirvesine çıktı
Merkez Bankası açıkladı: Cari açık 1.5 yılın zirvesine çıktı
Merkez Bankası, ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı aralık ayında 3,84 milyar dolar açık verdi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T10:19+0300
2022-02-11T10:19+0300
ekonomi
merkez bankası
cari açık
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.Cari işlemler açığı, 2020 yılının Aralık ayına göre 401 milyon dolar artarak 3 milyar 841 milyon dolar oldu. Böylece cari işlemler hesabı 2021 yılını, 14 milyar 882 milyon dolar açık ile tamamlamış oldu. Böylelikle cari dengede 1,5 yılın en yüksek aylık açığı kaydedildi.Cari işlemler hesabı Kasım'da 2,68 milyar dolar açıktan 2,82 milyar dolar açığa revize edildi. Cari işlemler dengesi geçen yılın Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında fazla verdikten sonra kasım ayında yeniden açık vermişti. Aralık ayında Türkiye'nin dış ticaret açığının hızlı yükseliş kaydettiği görülmüştü.Buna göre, Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 artarak 4 milyar 550 milyon dolardan, 6 milyar 792 milyon dolara yükselmişti.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2020 yılının Aralık ayına göre 1.625 milyon dolar artarak 4.989 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2020 yılının Aralık ayında 700 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2.279 milyon dolar fazla vermiştir.Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2020 yılının Aralık ayına göre 1.122 milyon dolar artarak 1.710 milyon dolarna yükselmiştir.Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2020 yılının aynı ayına göre 689 milyon dolar artarak 1.306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 2020 yılının Aralık ayına göre 37 milyon dolar artarak 666 milyon dolar olmuştur.2020 yılında 35 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, 2021 yılının aynı ayında 104 milyon dolar net giriş gerçekleşmiştir."
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merkez bankası, cari açık

Merkez Bankası açıkladı: Cari açık 1.5 yılın zirvesine çıktı

10:19 11.02.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Merkez Bankası, ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı aralık ayında 3,84 milyar dolar açık verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Cari işlemler açığı, 2020 yılının Aralık ayına göre 401 milyon dolar artarak 3 milyar 841 milyon dolar oldu. Böylece cari işlemler hesabı 2021 yılını, 14 milyar 882 milyon dolar açık ile tamamlamış oldu. Böylelikle cari dengede 1,5 yılın en yüksek aylık açığı kaydedildi.
Cari işlemler hesabı Kasım'da 2,68 milyar dolar açıktan 2,82 milyar dolar açığa revize edildi. Cari işlemler dengesi geçen yılın Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında fazla verdikten sonra kasım ayında yeniden açık vermişti. Aralık ayında Türkiye'nin dış ticaret açığının hızlı yükseliş kaydettiği görülmüştü.
Buna göre, Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 artarak 4 milyar 550 milyon dolardan, 6 milyar 792 milyon dolara yükselmişti.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2020 yılının Aralık ayına göre 1.625 milyon dolar artarak 4.989 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2020 yılının Aralık ayında 700 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2.279 milyon dolar fazla vermiştir.
Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2020 yılının Aralık ayına göre 1.122 milyon dolar artarak 1.710 milyon dolarna yükselmiştir.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2020 yılının aynı ayına göre 689 milyon dolar artarak 1.306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 2020 yılının Aralık ayına göre 37 milyon dolar artarak 666 milyon dolar olmuştur.
2020 yılında 35 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, 2021 yılının aynı ayında 104 milyon dolar net giriş gerçekleşmiştir."
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