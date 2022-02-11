https://tr.sputniknews.com/20220211/opecin-petrol-uretimi-ocak-ayinda-artti-1053728045.html

OPEC'in petrol üretimi ocak ayında arttı

OPEC'in petrol üretimi ocak ayında arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 64 bin varil artarak 27 milyon 981 bin varil oldu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T02:12+0300

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ekonomi

petrol

petrol üretimi

opec

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OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı ocakta bir önceki aya kıyasla günlük 710 bin varil artışla 98 milyon 690 bin varile yükseldi.Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi 650 bin varil artarak yaklaşık 70 milyon 710 bin varil oldu.OPEC'in günlük ham petrol üretimi 64 bin varil artarak 27 milyon 981 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28.4 olarak kayıtlara geçti.OPEC içinde ham petrol üretimi ocakta en fazla Nijerya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) artarken, Venezuela, Libya ve Irak'ta düşüş görüldü.Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Nijerya'da 81 bin varil, Suudi Arabistan'da 54 bin varil ve BAE'de 44 bin varil artış gösterdi. Üretim Venezuela'da 51 bin varil, Libya'da 45 bin varil ve Irak'ta ise 27 bin varil geriledi.Bu yıl küresel petrol talebi artacakOPEC, bu yıla ilişkin küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü sabit tuttu. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 4 milyon 150 bin varil artarak 100 milyon 790 bin varile ulaşacak.Kovid-19'un Omicron varyantının etkisinin hafiflemesi ve küresel ekonomilerin toparlanmaya başlamasıyla, OECD bölgesinde günlük petrol talebinin 1 milyon 840 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 2 milyon 320 bin varil artacağı öngörüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220207/suudi-arabistan-petrole-zam-yapti-1053547078.html

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petrol, petrol üretimi, opec