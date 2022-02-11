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https://tr.sputniknews.com/20220211/rehin-alinan-yasli-kadin-wordle-sayesinde-kurtuldu-1053731241.html
Rehin alınan yaşlı kadın Wordle sayesinde kurtuldu
Rehin alınan yaşlı kadın Wordle sayesinde kurtuldu
Oyunculara her gün 5 harfli yeni bir kelime sunan ve bu kelimeyi tahmin için yalnızca 6 denem hakkı tanıyan popüler oyun Wordle pandemi döneminde birçok... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T09:35+0300
2022-02-11T09:35+0300
wordle oyunu
pandemi
abd
koronavirüs
polis
dünya
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ABD’nin Illionis eyaletinde 80 yaşında bir kadın 20 saat süren rehine krizinden bir nevi Wordle sayesinde kurtulduğunu anlattı. Denyse Holt adlı emekli öğretmen gece yarısı karşısında çıplak ve bıçaklı bir saldırgan buldu. Saldırgan yaşlı kadının yatağına girdi, çığlık atarsa onu kesmekle tehdit etti, ardından kadından kendisini ısıtmasını istedi. Peşinden de yaşlı kadın kendisine yemek ya da ilaç verilmeksizin evin bodrumuna kilitlendi. Washington Post gazetesine yaşadıklarını anlatan Holt bodrumda tek başınayken kendi kendine “Böyle ölmek istemiyorum. Çocuklarım annelerinin cinayete kurban gittiğini duymasını istemiyorum” dediğini aktardı. Ancak yaşlı kadının yardımına Wordle koşmuş oldu. Zira kilometrelerce ötede oturan kızı, annesi o gün Wordle puanını yollamayınca durumdan şüphelenip hareket geçti. Yaşlı kadına ne telefonla ne de komşular vasıtasıyla ulaşılamayınca durum polise bildirildi. Polis geldiğini fark eden yaşlı kadın çığlık atıp yerini belli ederek kurtulmayı başardı. Zihinsel sorunları olduğu sanılan 32 yaşındaki saldırgan da gözaltına alındı.
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wordle oyunu, pandemi, abd, koronavirüs, polis

Rehin alınan yaşlı kadın Wordle sayesinde kurtuldu

09:35 11.02.2022
© REUTERS / ANDREW BOYERSWordle
Wordle - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / ANDREW BOYERS
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Oyunculara her gün 5 harfli yeni bir kelime sunan ve bu kelimeyi tahmin için yalnızca 6 denem hakkı tanıyan popüler oyun Wordle pandemi döneminde birçok insanın zihnini meşgul etmesinin yanı sıra bu kez hayat kurtardığı için de dikkat çekti.
ABD’nin Illionis eyaletinde 80 yaşında bir kadın 20 saat süren rehine krizinden bir nevi Wordle sayesinde kurtulduğunu anlattı. Denyse Holt adlı emekli öğretmen gece yarısı karşısında çıplak ve bıçaklı bir saldırgan buldu.
Saldırgan yaşlı kadının yatağına girdi, çığlık atarsa onu kesmekle tehdit etti, ardından kadından kendisini ısıtmasını istedi. Peşinden de yaşlı kadın kendisine yemek ya da ilaç verilmeksizin evin bodrumuna kilitlendi.
Washington Post gazetesine yaşadıklarını anlatan Holt bodrumda tek başınayken kendi kendine “Böyle ölmek istemiyorum. Çocuklarım annelerinin cinayete kurban gittiğini duymasını istemiyorum” dediğini aktardı.
Ancak yaşlı kadının yardımına Wordle koşmuş oldu. Zira kilometrelerce ötede oturan kızı, annesi o gün Wordle puanını yollamayınca durumdan şüphelenip hareket geçti. Yaşlı kadına ne telefonla ne de komşular vasıtasıyla ulaşılamayınca durum polise bildirildi. Polis geldiğini fark eden yaşlı kadın çığlık atıp yerini belli ederek kurtulmayı başardı.
Zihinsel sorunları olduğu sanılan 32 yaşındaki saldırgan da gözaltına alındı.
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