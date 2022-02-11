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https://tr.sputniknews.com/20220211/rusya-tarim-bakanligi-turkiyeden-domates-sevkiyati-kotasinin-artirilmasini-istedi-1053741102.html
Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’den domates sevkiyatı kotasının artırılmasını istedi
Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’den domates sevkiyatı kotasının artırılmasını istedi
Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’den domates ithalatına yönelik kotanın 300 bin tondan 350 bin tona çıkarılmasını talep etti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T12:59+0300
2022-02-11T12:59+0300
dünya
rusya
türkiye
domates
domates ihracat izni
rusya tarım bakanlığı
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Rusya’daki yasal düzenlemelerle ilgili taslakların yayınlandığı internet sitesindeki belgeye göre, bakanlık tarafından Türkiye’den taze veya soğutulmuş domates sevkiyatı kotasının 350 bin tona çıkarılması teklif edildi.Türkiye’den Rusya’ya domates sevkiyatı 2016 başından Kasım 2017’ye kadar yasaklanmıştı. Mart 2018’de sevkiyatlara 50 bin tonluk kota getirilmişti.Daha sonra bu kota giderek artırıldı. Geçen yıl mayıs ayında kota 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmıştı.
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rusya, türkiye, domates, domates ihracat izni, rusya tarım bakanlığı

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’den domates sevkiyatı kotasının artırılmasını istedi

12:59 11.02.2022
© Flickr / Liz WestDomates
Domates - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Flickr / Liz West
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Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’den domates ithalatına yönelik kotanın 300 bin tondan 350 bin tona çıkarılmasını talep etti.
Rusya’daki yasal düzenlemelerle ilgili taslakların yayınlandığı internet sitesindeki belgeye göre, bakanlık tarafından Türkiye’den taze veya soğutulmuş domates sevkiyatı kotasının 350 bin tona çıkarılması teklif edildi.
Türkiye’den Rusya’ya domates sevkiyatı 2016 başından Kasım 2017’ye kadar yasaklanmıştı. Mart 2018’de sevkiyatlara 50 bin tonluk kota getirilmişti.
Daha sonra bu kota giderek artırıldı. Geçen yıl mayıs ayında kota 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmıştı.
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