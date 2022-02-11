https://tr.sputniknews.com/20220211/rusya-tarim-bakanligi-turkiyeden-domates-sevkiyati-kotasinin-artirilmasini-istedi-1053741102.html

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’den domates sevkiyatı kotasının artırılmasını istedi

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’den domates sevkiyatı kotasının artırılmasını istedi

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’den domates ithalatına yönelik kotanın 300 bin tondan 350 bin tona çıkarılmasını talep etti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T12:59+0300

2022-02-11T12:59+0300

2022-02-11T12:59+0300

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domates ihracat izni

rusya tarım bakanlığı

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Rusya’daki yasal düzenlemelerle ilgili taslakların yayınlandığı internet sitesindeki belgeye göre, bakanlık tarafından Türkiye’den taze veya soğutulmuş domates sevkiyatı kotasının 350 bin tona çıkarılması teklif edildi.Türkiye’den Rusya’ya domates sevkiyatı 2016 başından Kasım 2017’ye kadar yasaklanmıştı. Mart 2018’de sevkiyatlara 50 bin tonluk kota getirilmişti.Daha sonra bu kota giderek artırıldı. Geçen yıl mayıs ayında kota 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmıştı.

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rusya, türkiye, domates, domates ihracat izni, rusya tarım bakanlığı