https://tr.sputniknews.com/20220211/rusya-valiyevanin-pozitif-denilen-doping-testinden-onceki-ve-sonraki-tum-test-sonuclari-negatif-1053760588.html

Rusya: Valiyeva’nın pozitif denilen doping testinden önceki ve sonraki tüm test sonuçları negatif

Rusya: Valiyeva’nın pozitif denilen doping testinden önceki ve sonraki tüm test sonuçları negatif

Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK), Pekin Kış Olimpiyatları’nda altın madalya alan Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva’nın, aralık ayındaki pozitif çıktığı... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T20:43+0300

2022-02-11T20:43+0300

2022-02-11T20:43+0300

2022 kış olimpiyatları

kamila valiyeva

rusya olimpiyat komitesi (roc)

doping

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Uluslararası Test Ajansı’nın (ITA) Valiyeva’dan 25 Aralık 2021’de alınan numune üzerinde yapılan doping test sonucunun pozitif olduğu, numunede trimetazidin maddesine rastlandığını bildirmesinin ardından, ROK’tan konuyla ilgili açıklama geldi.Açıklamada, “Sporcu 25 Aralık 2021’den önce de sonra da defalarca doping testi yaptırdı, Pekin’deki artistik patinaj turnuvası sırasında da test yapıldı. Tüm sonuçlar negatif çıktı” ifadeleri kullanıldı.Komite, Valiyeva’nın olimpiyatlardaki statüsünün devam ettiğini ve bireysel müsabakalara katılma hakkına sahip olduğunu vurguladı: “Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Olimpiyat Oyunları’ndaki statüsüne ilişkin farklı bir karar almadıkça, sporcu hiçbir kısıtlama olmadan tam kapsamlı olarak antrenman yapma ve müsabakalara katılma hakkına sahip.”WADA: RUSADA’nın kararına itiraz edeceğizDünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Rusya Dopingle Mücadele Ajansı’nın, Valiyeva hakkında aldığı oyunlardan uzaklaştırma kararını geri çekmesi konusuna Uluslararası spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğini duyurdu.Twitter’daki açıklamaya göre, laboratuvar Valiyeva’nın test sonucunu 7 Şubat’ta verdi.Rus vekil: Valiyeva hakkındaki söylentiler siyasallaştırılmamalıRusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram’dan yaptığı açıklamasında, “Batı’daki Rus olimpiyatçılarına yönelik sağlıksız ilgi hesaba katıldığında, bu hikaye birçok soru işaretini beraberinde getiriyor. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin kararını bekliyoruz ve bu kararın objektif olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.ABD’nin olaya dahil tarafların cezaya çarptırılabileceği açıklamasını değerlendiren Slutskiy, skandal üzerinden siyasi imalarla spekülasyon yapılmaya çalışıldığını kaydetti ve sporun siyasallaştırımasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.Valiyeva, Pekin’de devam eden Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi kapsamında takım turnuvası sırasında altın madalya almış, aynı zamanda artistik patinajda dörtlü atlayış gerçekleştirerek olimpiyatlarda bu atlayışı yapan ilk kadın sporcu olmuştu.Madalya takdim töreni önce pazartesiden salıya, daha sonra da belirsiz bir süreliğine ertelenmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden daha sonra Sputnik’e yapılan açıklamada Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile hukuki istişarelerin gerektiği bir durum olduğu belirtilmişti. Daha sonra Inside the Games, ertelemenin Valiyeva’dan alınan doping numunesiyle ilgili olduğunu yazmıştı.ITA, basındaki iddiaları doğrulayarak Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığı açıklamasını yapmıştı. ITA’ya göre, Valiyeva’nın geçici uzaklaştırma kararını protesto etmesinin ardından, RUSADA 9 Şubat’ta kararını geri çekmişti.ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) da yaşananlar nedeniyle konuya dahil olan Rusların cezaya çarptırılabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.

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kamila valiyeva, rusya olimpiyat komitesi (roc), doping