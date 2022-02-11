https://tr.sputniknews.com/20220211/sahte-35-bin-dolarla-yakalanan-2-kisi-gozaltina-alindi-1053762930.html

Sahte 35 bin dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Sahte 35 bin dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, sahte olduğu belirlenen toplam 34 bin 800 ABD doları ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

aydın

nazilli

dolar

sahte

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Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçeye yüklü miktarda sahte ABD doları getirilerek, piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine ilçe girişlerinde önlem alan polis, şüpheliler E.T. ve M.Ö.'nün içinde bulunduğu otomobili durdu. Otomobildeki aramada 348 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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aydın

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aydın, nazilli, dolar, sahte