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https://tr.sputniknews.com/20220211/sahte-35-bin-dolarla-yakalanan-2-kisi-gozaltina-alindi-1053762930.html
Sahte 35 bin dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Sahte 35 bin dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, sahte olduğu belirlenen toplam 34 bin 800 ABD doları ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T22:14+0300
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türkiye
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nazilli
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Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçeye yüklü miktarda sahte ABD doları getirilerek, piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine ilçe girişlerinde önlem alan polis, şüpheliler E.T. ve M.Ö.'nün içinde bulunduğu otomobili durdu. Otomobildeki aramada 348 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
türkiye
aydın
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aydın, nazilli, dolar, sahte

Sahte 35 bin dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

22:14 11.02.2022
© DHASahte 35 bin dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Sahte 35 bin dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© DHA
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, sahte olduğu belirlenen toplam 34 bin 800 ABD doları ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçeye yüklü miktarda sahte ABD doları getirilerek, piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.
Bunun üzerine ilçe girişlerinde önlem alan polis, şüpheliler E.T. ve M.Ö.'nün içinde bulunduğu otomobili durdu. Otomobildeki aramada 348 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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