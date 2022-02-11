https://tr.sputniknews.com/20220211/snoop-dogg-hakkinda-cinsel-taciz-iddiasi-danscisini-oral-sekse-zorladi-1053737198.html
Snoop Dogg hakkında cinsel taciz iddiası: 'Dansçısını oral sekse zorladı'
Snoop Dogg hakkında cinsel taciz iddiası: 'Dansçısını oral sekse zorladı'
Rolling Stone, ünlü ABD'li rapçi Snoop Dogg'un sahne dansçısı olarak çalışan bir kadını taciz ettiğini ve kadının dava açtığını iddia etti. Snoop ise... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T11:43+0300
2022-02-11T11:43+0300
2022-02-11T11:44+0300
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snoop dogg
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kadına yönelik taciz
oral seks
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Rolling Stone dergisine göre, bu hafta Los Angeles'taki federal mahkemede rapçi aleyhine dava açan kadın, 2013 yılında Snoop ve ortağı Piskopos Don 'Magic' Juan (gerçek adı – Donald Campbell) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.Kaliforniya'nın Anaheim şehrindeki Club Heat Ultra Lounge'da gerçekleştiği iddia edilen olayda, davacı, Snoop Dogg konserinden sonra Campbell'in eve dönüş yolculuğunu kabul ettikten kısa bir süre sonra meydana geldiğini ve Campbell'ın evinde 'penisini pantolonundan çıkararak defalarca ağzına soktuğunu' iddia etti. Kadın ayrıca, 'Snoop Dogg's Double G News Network' isimli TV dizisinin kaydedildiği bir kayıt stüdyoda Snoop Dogg'a katılmasını, Snoop'un kendisini 'hava durumu sunucusu' yapabileceğini söylediğini ve 'kariyerinde ilerleme umuduyla' bunu kabul ettiğini söyledi.İddiaya göre kadın, tuvalete gittiğinde Snoop içeri girdi, kapıyı kapattı ve oral sekse zorladı. Dergi tarafından aktarılan şikayet dilekçesinde ise, "Birkaç dakika sonra, davalı Snoop Dogg penisini davacının ağzından çekti, davacının isteksizliği ve oral seks yapmaya zorlanmaktan iğrenmesinden tatmin olmadı" ifadelerine yer verildi.Şikayette, Snoop'un mastürbasyon yapmaya devam ettiği ve 'davacının üst göğsüne ve boynunun alt kısmına boşaldığı' iddia edildi. Şikayette ayrıca, ünlü rapçinin kadına 'temizleyecek bir şey alacağını' söyleyerek gittiği ve kadını 'aşağılanmış, korkmuş ve paniklemiş' halde bıraktığı iddia edildi.İki tarafın temsilcileri de, derginin yorum talebini yanıtsız bırakırken, TMZ, Snoop Dogg'u temsil eden bir kaynağın, kadının davayı Super Bowl'dan önce açtığını ve 'ödeme almayı beklediğini' söyledi.Snoop Dogg ise, söz konusu iddiaları, Instagram'da 'servet avcılığı sezonu' hakkında bir uyarı yayınlayarak reddetti ve bir kaynağın kadının 10 milyon dolar talep ettiğini söyledi.
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snoop dogg, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, oral seks
Snoop Dogg hakkında cinsel taciz iddiası: 'Dansçısını oral sekse zorladı'
11:43 11.02.2022 (güncellendi: 11:44 11.02.2022) Abone ol
Rolling Stone, ünlü ABD'li rapçi Snoop Dogg'un sahne dansçısı olarak çalışan bir kadını taciz ettiğini ve kadının dava açtığını iddia etti. Snoop ise, iddiaları 'servet avcılığı sezonu' olarak nitelendirdi.
Rolling Stone dergisine göre, bu hafta Los Angeles'taki federal mahkemede rapçi aleyhine dava açan kadın, 2013 yılında Snoop ve ortağı Piskopos Don 'Magic' Juan (gerçek adı – Donald Campbell) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.
Kaliforniya'nın Anaheim şehrindeki Club Heat Ultra Lounge'da gerçekleştiği iddia edilen olayda, davacı, Snoop Dogg konserinden sonra Campbell'in eve dönüş yolculuğunu kabul ettikten kısa bir süre sonra meydana geldiğini ve Campbell'ın evinde 'penisini pantolonundan çıkararak defalarca ağzına soktuğunu' iddia etti.
Kadın ayrıca, 'Snoop Dogg's Double G News Network' isimli TV dizisinin kaydedildiği bir kayıt stüdyoda Snoop Dogg'a katılmasını, Snoop'un kendisini 'hava durumu sunucusu' yapabileceğini söylediğini ve 'kariyerinde ilerleme umuduyla' bunu kabul ettiğini söyledi.
İddiaya göre kadın, tuvalete gittiğinde Snoop içeri girdi, kapıyı kapattı ve oral sekse zorladı.
Dergi tarafından aktarılan şikayet dilekçesinde ise, "Birkaç dakika sonra, davalı Snoop Dogg penisini davacının ağzından çekti, davacının isteksizliği ve oral seks yapmaya zorlanmaktan iğrenmesinden tatmin olmadı" ifadelerine yer verildi.
Şikayette, Snoop'un mastürbasyon yapmaya devam ettiği ve 'davacının üst göğsüne ve boynunun alt kısmına boşaldığı' iddia edildi. Şikayette ayrıca, ünlü rapçinin kadına 'temizleyecek bir şey alacağını' söyleyerek gittiği ve kadını 'aşağılanmış, korkmuş ve paniklemiş' halde bıraktığı iddia edildi.
İki tarafın temsilcileri de, derginin yorum talebini yanıtsız bırakırken, TMZ, Snoop Dogg'u temsil eden bir kaynağın, kadının davayı Super Bowl'dan önce açtığını ve 'ödeme almayı beklediğini' söyledi.
Snoop Dogg ise, söz konusu iddiaları, Instagram'da 'servet avcılığı sezonu' hakkında bir uyarı yayınlayarak reddetti ve bir kaynağın kadının 10 milyon dolar talep ettiğini söyledi.