Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220211/snoop-dogg-hakkinda-cinsel-taciz-iddiasi-danscisini-oral-sekse-zorladi-1053737198.html
Snoop Dogg hakkında cinsel taciz iddiası: 'Dansçısını oral sekse zorladı'
Snoop Dogg hakkında cinsel taciz iddiası: 'Dansçısını oral sekse zorladı'
Rolling Stone, ünlü ABD'li rapçi Snoop Dogg'un sahne dansçısı olarak çalışan bir kadını taciz ettiğini ve kadının dava açtığını iddia etti. Snoop ise... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T11:43+0300
2022-02-11T11:44+0300
dünya
snoop dogg
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
oral seks
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103623/77/1036237756_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_559e6a2572e1bd3b2d5f98f1a90e82b7.jpg
Rolling Stone dergisine göre, bu hafta Los Angeles'taki federal mahkemede rapçi aleyhine dava açan kadın, 2013 yılında Snoop ve ortağı Piskopos Don 'Magic' Juan (gerçek adı – Donald Campbell) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.Kaliforniya'nın Anaheim şehrindeki Club Heat Ultra Lounge'da gerçekleştiği iddia edilen olayda, davacı, Snoop Dogg konserinden sonra Campbell'in eve dönüş yolculuğunu kabul ettikten kısa bir süre sonra meydana geldiğini ve Campbell'ın evinde 'penisini pantolonundan çıkararak defalarca ağzına soktuğunu' iddia etti. Kadın ayrıca, 'Snoop Dogg's Double G News Network' isimli TV dizisinin kaydedildiği bir kayıt stüdyoda Snoop Dogg'a katılmasını, Snoop'un kendisini 'hava durumu sunucusu' yapabileceğini söylediğini ve 'kariyerinde ilerleme umuduyla' bunu kabul ettiğini söyledi.İddiaya göre kadın, tuvalete gittiğinde Snoop içeri girdi, kapıyı kapattı ve oral sekse zorladı. Dergi tarafından aktarılan şikayet dilekçesinde ise, "Birkaç dakika sonra, davalı Snoop Dogg penisini davacının ağzından çekti, davacının isteksizliği ve oral seks yapmaya zorlanmaktan iğrenmesinden tatmin olmadı" ifadelerine yer verildi.Şikayette, Snoop'un mastürbasyon yapmaya devam ettiği ve 'davacının üst göğsüne ve boynunun alt kısmına boşaldığı' iddia edildi. Şikayette ayrıca, ünlü rapçinin kadına 'temizleyecek bir şey alacağını' söyleyerek gittiği ve kadını 'aşağılanmış, korkmuş ve paniklemiş' halde bıraktığı iddia edildi.İki tarafın temsilcileri de, derginin yorum talebini yanıtsız bırakırken, TMZ, Snoop Dogg'u temsil eden bir kaynağın, kadının davayı Super Bowl'dan önce açtığını ve 'ödeme almayı beklediğini' söyledi.Snoop Dogg ise, söz konusu iddiaları, Instagram'da 'servet avcılığı sezonu' hakkında bir uyarı yayınlayarak reddetti ve bir kaynağın kadının 10 milyon dolar talep ettiğini söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103623/77/1036237756_194:0:3307:2335_1920x0_80_0_0_bed02beafd00822bfd359c7e66a9689d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
snoop dogg, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, oral seks

Snoop Dogg hakkında cinsel taciz iddiası: 'Dansçısını oral sekse zorladı'

11:43 11.02.2022 (güncellendi: 11:44 11.02.2022)
© REUTERS / Mike BlakeSnoop Dogg
Snoop Dogg - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Mike Blake
Abone ol
Rolling Stone, ünlü ABD'li rapçi Snoop Dogg'un sahne dansçısı olarak çalışan bir kadını taciz ettiğini ve kadının dava açtığını iddia etti. Snoop ise, iddiaları 'servet avcılığı sezonu' olarak nitelendirdi.
Rolling Stone dergisine göre, bu hafta Los Angeles'taki federal mahkemede rapçi aleyhine dava açan kadın, 2013 yılında Snoop ve ortağı Piskopos Don 'Magic' Juan (gerçek adı – Donald Campbell) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.
Kaliforniya'nın Anaheim şehrindeki Club Heat Ultra Lounge'da gerçekleştiği iddia edilen olayda, davacı, Snoop Dogg konserinden sonra Campbell'in eve dönüş yolculuğunu kabul ettikten kısa bir süre sonra meydana geldiğini ve Campbell'ın evinde 'penisini pantolonundan çıkararak defalarca ağzına soktuğunu' iddia etti.
Kadın ayrıca, 'Snoop Dogg's Double G News Network' isimli TV dizisinin kaydedildiği bir kayıt stüdyoda Snoop Dogg'a katılmasını, Snoop'un kendisini 'hava durumu sunucusu' yapabileceğini söylediğini ve 'kariyerinde ilerleme umuduyla' bunu kabul ettiğini söyledi.
İddiaya göre kadın, tuvalete gittiğinde Snoop içeri girdi, kapıyı kapattı ve oral sekse zorladı.
Dergi tarafından aktarılan şikayet dilekçesinde ise, "Birkaç dakika sonra, davalı Snoop Dogg penisini davacının ağzından çekti, davacının isteksizliği ve oral seks yapmaya zorlanmaktan iğrenmesinden tatmin olmadı" ifadelerine yer verildi.
Şikayette, Snoop'un mastürbasyon yapmaya devam ettiği ve 'davacının üst göğsüne ve boynunun alt kısmına boşaldığı' iddia edildi. Şikayette ayrıca, ünlü rapçinin kadına 'temizleyecek bir şey alacağını' söyleyerek gittiği ve kadını 'aşağılanmış, korkmuş ve paniklemiş' halde bıraktığı iddia edildi.
İki tarafın temsilcileri de, derginin yorum talebini yanıtsız bırakırken, TMZ, Snoop Dogg'u temsil eden bir kaynağın, kadının davayı Super Bowl'dan önce açtığını ve 'ödeme almayı beklediğini' söyledi.
Snoop Dogg ise, söz konusu iddiaları, Instagram'da 'servet avcılığı sezonu' hakkında bir uyarı yayınlayarak reddetti ve bir kaynağın kadının 10 milyon dolar talep ettiğini söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала