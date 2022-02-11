Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220211/spacex-kurucusu-musk-starshipin-2-aya-kadar-hazir-olabilecegini-soyledi-1053763390.html
SpaceX kurucusu Musk, Starship'in 2 aya kadar hazır olabileceğini söyledi
SpaceX kurucusu Musk, Starship'in 2 aya kadar hazır olabileceğini söyledi
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzun zamandır geliştirilen uzay aracı Starship'in bir ya da iki ay içinde hazır... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T22:30+0300
2022-02-11T22:30+0300
dünya
elon musk
spacex
teksas
roket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052054496_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_ec7712a1d011679d66a6e418a321327d.jpg
Musk, dünyanın en güçlü roketi olan Starship'in ilk yörünge uçuşunu bir veya iki ay içinde gerçekleştirebileceğini söyledi.Musk, iki yıldan uzun bir süredir üzerinde çalışılan Starship projesinin 'başarıya ve yörüngeye ulaşacağından emin olduğunu' belirtti.Teksas'taki uzay üssünde 119 metrelik roketi inceleyen iş insanı, "Bu gerçekten vahşi bir alet. Aslında gerçek olduğuna inanmak zor." ifadesini kullandı.Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052054496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1ee809bdb0f4e9422a31ecaa9d59352.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, spacex, teksas, roket

SpaceX kurucusu Musk, Starship'in 2 aya kadar hazır olabileceğini söyledi

22:30 11.02.2022
© REUTERS / MIKE BLAKETesla CEO'su Elon Musk
Tesla CEO'su Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / MIKE BLAKE
Abone ol
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzun zamandır geliştirilen uzay aracı Starship'in bir ya da iki ay içinde hazır olabileceğini açıkladı.
Musk, dünyanın en güçlü roketi olan Starship'in ilk yörünge uçuşunu bir veya iki ay içinde gerçekleştirebileceğini söyledi.
Musk, iki yıldan uzun bir süredir üzerinde çalışılan Starship projesinin 'başarıya ve yörüngeye ulaşacağından emin olduğunu' belirtti.
Teksas'taki uzay üssünde 119 metrelik roketi inceleyen iş insanı, "Bu gerçekten vahşi bir alet. Aslında gerçek olduğuna inanmak zor." ifadesini kullandı.
Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.
NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала