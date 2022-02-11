https://tr.sputniknews.com/20220211/spacex-kurucusu-musk-starshipin-2-aya-kadar-hazir-olabilecegini-soyledi-1053763390.html

SpaceX kurucusu Musk, Starship'in 2 aya kadar hazır olabileceğini söyledi

SpaceX kurucusu Musk, Starship'in 2 aya kadar hazır olabileceğini söyledi

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzun zamandır geliştirilen uzay aracı Starship'in bir ya da iki ay içinde hazır... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T22:30+0300

2022-02-11T22:30+0300

2022-02-11T22:30+0300

dünya

elon musk

spacex

teksas

roket

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Musk, dünyanın en güçlü roketi olan Starship'in ilk yörünge uçuşunu bir veya iki ay içinde gerçekleştirebileceğini söyledi.Musk, iki yıldan uzun bir süredir üzerinde çalışılan Starship projesinin 'başarıya ve yörüngeye ulaşacağından emin olduğunu' belirtti.Teksas'taki uzay üssünde 119 metrelik roketi inceleyen iş insanı, "Bu gerçekten vahşi bir alet. Aslında gerçek olduğuna inanmak zor." ifadesini kullandı.Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.

teksas

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elon musk, spacex, teksas, roket