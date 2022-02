https://tr.sputniknews.com/20220212/chpli-agbaba-kavakci-istanbul-halkinin-parasiyla-ataturke-kufrederek-calinti-tez-yazmis-1053771933.html

CHP'li Ağbaba: Kavakçı, İstanbul halkının parasıyla Atatürk’e küfrederek çalıntı tez yazmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, AK Parti Milletvekili Razva Kavakcı Kan’ın AK Parti döneminde İBB üzerinden verilen burslarla yurt dışında eğitime... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T12:24+0300

2022-02-12T12:24+0300

2022-02-12T12:24+0300

politika

veli ağbaba

ravza kavakçı kan

merve kavakçı

ibb

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044171735_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_156cb2feadc5d04e8df993f62e693aa7.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti Milletvekili Razva Kavakcı Kan’ın AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden verilen burslarla yurt dışında eğitime gönderilmesi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Ağbaba, “Siyaset Bilimi doktorası yaptığı üniversitede, kardeşi Merve Kavakçı da tez yazmış, çalışmış. Ravza Kavakçı, İstanbul halkının 2,1 milyon lirasıyla Atatürk’e küfrederek çalıntı tez yazmış. Büyük bir çoğunluğu ablasının tezinden alıntı. Tezini kendisi değil, sanki ablası yazmış. Tezin her sayfasında açık intihal var” açıklamasını yaptı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu, geçmişte; belediye iştirakleri üzerinden verilen burslarla, eğitim yurt dışına gönderilen 39 kişiyi mercek altına almıştı. Teftiş Kurulu; aralarında AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan ve AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın da aralarında bulunduğu 39 kişi ile ilgili yurt dışı eğitim sözleşmelerine uygun hareket edilip edilmediğini, yurt dışına eğitime gönderilmeleri ve sonrasında yapılan iş ve işlemler ile mecburi hizmet şartlarına uyulup uyulmadığını, taraflara haksız ve yersiz bir ödemede yapılıp yapılmadığını incelemişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuyu TBMM kürsüsünde gündeme getirmiş ve “Almış olduğu burs, burs değil bir servet. Bakın almış olduğu para 2 milyon 161 bin 291 TL. Kimle yarışmış, hangi puanla almış bunu merak ediyorum. Bu bursu tamamen bir siyasetçiye, siyasi partiye yakınlıktan dolayı alınmış” demişti.'Danışman hocaları aynı, konu aynı, ortaya çıkardık ki tezin içeriği de aynıymış'Ağbaba, bugün konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Ağbaba’nın açıklaması şöyle:“Tüm Türkiye günlerdir burs skandalını konuşuyor. AKP'li üç ismin devasa burslarla yurt dışına gönderilmesi başlı başına bir skandal.Ancak araştırdığımızda bizleri bile şaşırtan detaylara ulaşıyoruz. Ravza Kavakçı, Metro AŞ’de henüz işe girmeden yurt dışında eğitim için Howard Üniversitesi’ne müracaat ediyor ve kabul alıyor. İşe girer girmez, tam bir hafta sonra, her ne hikmetse hemen burs kazanıyor. Metro AŞ, ulaştırmayla ilgili bir birim olmasına rağmen, Kavakçı buraya mühendis olarak girmesine rağmen Siyaset Bilimi doktorasına gidiyor. Hangi sınavlardan, hangi aşamalardan geçip bu bursu aldığını bilmiyoruz.Siyaset Bilimi doktorası yaptığı üniversitede, kardeşi Merve Kavakçı da tez yazmış, çalışmış. Üstelik Kavakçı kardeşlerin danışman hocaları aynı, çalıştıkları konu aynı. Şimdi ortaya çıkardık ki, meğer tezin içeriği de aynıymış.Ravza Kavakçı, İstanbul halkının 2.1 milyon lirasıyla Atatürk’e küfrederek çalıntı tez yazmış. Utanmadan ‘usulsüzlük nerede’ diye bizlere soruyor. Doktorasını bitirmiş ama zorunlu hizmetini tamamlamamış. Üstelik bu sürede hiçbir işte çalışmaması gerekirken, Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde çalışmış. Burs için belgelerle usulsüzlüğü kanıtlamıştık ama artık intihalle birlikte açık ve net söylüyorum ki bu hırsızlıktır.300 sayfalık tezinde 1200 küsur dipnot kullanmış. Büyük bir çoğunluğu ablasının tezinden alıntı. Herhangi bir bilimsel tezde böyle bir örneğe rastlamak mümkün değil. Olduğu gibi dipnot ve içerikleri kopyalamış.Ravza Kavakçı’nın tezinin girişinde ablasına neden dualar yazdığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Tezini kendisi değil, sanki ablası yazmış. Tezin her sayfasında açık intihal var. Ablasının tezini referanslarıyla kopyalamış. Bazı bölümlerde şark kurnazlığı yapıp cümlelerin fiillerini değiştirmeye çalışmış ama onu da başaramamış. Bu tez değil, adeta kağıt israfı. İstanbul halkının 2.1 milyon lirasını intihallerle dolu bir tez için iç etmiş.'Doktora unvanı elinden alınmalı'Usulsüz burs nedeniyle bursun döviz kuruyla ve faizli cezayla elinden alınmasının yanı sıra Kavakçı’nın doktora tezi iptal edilmeli, doktora unvanını kullanarak elde ettiği gelirler elinden alınmalı, belgede sahtecilik suçundan derhal yargılanmalıdır. Yüz binlerce genç akademide girebilmek için yıllarca dirsek çürütüyor, yoklukta işe girip tez yazmaya çalışıyor, bin bir zorlukla mücadele ediyor. Ama Kavakçı partiden, belediyeden, kardeşten torpilli tez yazıp unvan kazanıyor ve çalıntı tezle ‘doktorum’ diye caka satıyor. Doktora unvanının elinden alınması, belgede sahtecilik ve diğer suçlarla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağız. Bunlarda ahlakı geçtik, utanma da kalmamış.Kavakçı dosyası AKP tipi muhafazakarlığın küçük bir özetidir. Dindarlık kisvesiyle bu milletin paralarını yediler. Meclis’te ‘Atatürk ilkelerine bağlı kalma’ sözü verip ABD’de Atatürk’e küfrettiler. Haksızlık ortaya çıkınca da pişkince ‘usulsüzlük bunun neresinde’ diye soruyorlar. Bu soru millete hakarettir, beş parasız genç işsizlere hakarettir, intihar eden atanamayan gençlere hakarettir, akademiye yıllarını verip torpili yok diye üniversitede kadro alamayanlara hakarettir. Bu hakaretlerin, usulsüzlüğün ve hırsızlığın bedelini ödeyecekler.Fatma Betül Sayan Kaya ve Rabia Kalender İlhan’ın durumları da buna benzer. İkisi de milyonluk burslarla yurt dışına giden şanslı isimlerden. İkisi de sessizliğini koruyor. Fatma Betül Sayan “sağlığım kötü” diye okulu yarıda bırakıyor, ortada geçerli sağlık kurulu raporu yok. Başka işte çalışmamak şartına rağmen Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyor. Rabia Kalender ise içlerinde en ilginci. Kendi resmi özgeçmişine göre yurt dışında olduğu tarihlerde İBB’de işe girmiş. Belediyede çalışıp çalışmadığına dair hiçbir kayıt yok. Bursu aldıktan sonra Avrupa’da ülke ülke geziyor. 2,2 milyon lirayla yurt dışında keyif yaparken burada gençler KYK kredisini ödeyemediği için faizle ceza kesiliyordu. Her iki isim de sözüm ona oldukça muhafazakâr ama görünen o ki, makam ve paradan başka bir şey muhafaza edememişler. Milli dava, din bunlar için hikaye; tek dertleri para!”İstanbul halkının ve milletin bütçesinden milyonları iç edip ‘usulsüzlük olduğunu bilmiyordum’ diyorlar ama bu işten öyle kolay kurtuluş yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bizler de tek tek, isim isim tüm detayları araştırıyoruz. Bu kişilere kimler bu bursları vermiş, bunlar bu paraları nerede harcamış, tezlerinde neler yazmış, ülkeye dönünce neler yapmışlar, hepsini tüm boyutlarıyla soruşturuyoruz. Meclis’e skandalın araştırılması için bir araştırma önergesi de vereceğiz. Bu defter kapanmayacak. O paralarda milyonlarca gencin ahı var, bizim genç kardeşlerimize sözümüz var.”

