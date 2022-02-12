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https://tr.sputniknews.com/20220212/her-sey-bir-sivilceyle-basladi-burnu-her-gun-milim-milim-eridi-31-ameliyat-gecirdi-1053765905.html
Her şey bir sivilceyle başladı: Burnu her gün milim milim eridi, 31 ameliyat geçirdi
Her şey bir sivilceyle başladı: Burnu her gün milim milim eridi, 31 ameliyat geçirdi
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde burnunda çıkan sivilcenin ardından cilt kanseri teşhisi konulan 59 yaşındaki Kazım Öztaş'ın burnu her gün milim milim eridi. 31... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T00:24+0300
2022-02-12T00:24+0300
türkiye
sapanca
sakarya
sivilce
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Kazım Öztaş’a burnunda çıkan sivilce sebebiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde cilt kanseri tanısı konuldu. Teşhis sonrasında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji bölümüne sevk edilen Öztaş, burada ışın tedavisi gördü. 15 seans sonrasında burnundaki kıkırdağı eriyen Öztaş, burada 31 kez yüz ameliyatı geçirdi.'Işın tedavisinde 15 seans gördü ve burnu kıkırdağı eriyip döküldü'Işın tedavisi neticesinde burnunu kaybeden Kazım Öztaş’ın oğlu Erdem Öztaş, “2009 senesinde babama cilt kanseri teşhisi konuldu. Burnunda çıkan sivilce ameliyatla alınmadı, ışın tedavisine gönderildi. Işın tedavisinde 15 seans gördü ve burnu kıkırdağı eriyip döküldü. Bundan doğan sebeplerden dolayı 31 defa ameliyat oldu ve bu süreçler sıkıntılı geçti. Her defasında daha da kötüye gitti. Düzeltmek için başını şişirdiler burnuna parça yapmak istediler olmadı, kolundan ve ayağından parça aldılar yapılamadı. Şu an hastalığı devam ediyor ve ayın 15’inde yeniden bir ameliyatı var. Ameliyatı devlet karşılıyor fakat yüzündeki maskeyi karşılamıyor ve maske baya bir maliyetli. Biz bu konuda bilgisi olan, yardımcı olacak, destek olacak insanları arıyoruz. Nasıl olur, nasıl bir maske yapılabilir” dedi.'Kalıcı bir çözüm istiyoruz'Sosyal medyada yardımlaşma derneği kuran ve Öztaş için yardım kampanyası başlatan Cüneyt Uzun, “Kazım amcamızın burnunda sivilce çıkması neticesinde cilt kanseri teşhisi koyulmuş kendisine bununla alakalı olarak 13 senede 31 kere ameliyat geçirmiş. 15’inde bir ameliyatı var ve bunun bedeli 50-60 bin lira tutuyor. Bunu biz dernek olarak elimizden geldiğince karşılamaya çalışacağız yalnız ameliyat yapılmışken kalıcı bir çözüm istiyoruz. Eğer bir maske yapılırsa amcamız bundan sonraki yaşamında daha rahat edecektir çünkü yeme ve içmede zorlanıyor” diye konuştu.
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sapanca, sakarya, sivilce

Her şey bir sivilceyle başladı: Burnu her gün milim milim eridi, 31 ameliyat geçirdi

00:24 12.02.2022
© İHA / MURAT HAZERSakarya’nın Sapanca ilçesinde burnunda çıkan sivilcenin ardından cilt kanseri teşhisi konulan 59 yaşındaki Kazım Öztaş
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde burnunda çıkan sivilcenin ardından cilt kanseri teşhisi konulan 59 yaşındaki Kazım Öztaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© İHA / MURAT HAZER
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde burnunda çıkan sivilcenin ardından cilt kanseri teşhisi konulan 59 yaşındaki Kazım Öztaş'ın burnu her gün milim milim eridi. 31 kez yüz ameliyatı geçiren Öztaş, tedavisinin devamı için yardım bekliyor.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Kazım Öztaş’a burnunda çıkan sivilce sebebiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde cilt kanseri tanısı konuldu.
Teşhis sonrasında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji bölümüne sevk edilen Öztaş, burada ışın tedavisi gördü. 15 seans sonrasında burnundaki kıkırdağı eriyen Öztaş, burada 31 kez yüz ameliyatı geçirdi.

'Işın tedavisinde 15 seans gördü ve burnu kıkırdağı eriyip döküldü'

Işın tedavisi neticesinde burnunu kaybeden Kazım Öztaş’ın oğlu Erdem Öztaş, “2009 senesinde babama cilt kanseri teşhisi konuldu. Burnunda çıkan sivilce ameliyatla alınmadı, ışın tedavisine gönderildi. Işın tedavisinde 15 seans gördü ve burnu kıkırdağı eriyip döküldü. Bundan doğan sebeplerden dolayı 31 defa ameliyat oldu ve bu süreçler sıkıntılı geçti. Her defasında daha da kötüye gitti. Düzeltmek için başını şişirdiler burnuna parça yapmak istediler olmadı, kolundan ve ayağından parça aldılar yapılamadı. Şu an hastalığı devam ediyor ve ayın 15’inde yeniden bir ameliyatı var. Ameliyatı devlet karşılıyor fakat yüzündeki maskeyi karşılamıyor ve maske baya bir maliyetli. Biz bu konuda bilgisi olan, yardımcı olacak, destek olacak insanları arıyoruz. Nasıl olur, nasıl bir maske yapılabilir” dedi.

'Kalıcı bir çözüm istiyoruz'
Sosyal medyada yardımlaşma derneği kuran ve Öztaş için yardım kampanyası başlatan Cüneyt Uzun, “Kazım amcamızın burnunda sivilce çıkması neticesinde cilt kanseri teşhisi koyulmuş kendisine bununla alakalı olarak 13 senede 31 kere ameliyat geçirmiş. 15’inde bir ameliyatı var ve bunun bedeli 50-60 bin lira tutuyor. Bunu biz dernek olarak elimizden geldiğince karşılamaya çalışacağız yalnız ameliyat yapılmışken kalıcı bir çözüm istiyoruz. Eğer bir maske yapılırsa amcamız bundan sonraki yaşamında daha rahat edecektir çünkü yeme ve içmede zorlanıyor” diye konuştu.
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