https://tr.sputniknews.com/20220212/israil-hukumeti-ukraynadaki-vatandaslarinin-guvenligi-icin-olaganustu-toplandi-1053779105.html
İsrail hükümeti, Ukrayna'daki vatandaşlarının güvenliği için 'olağanüstü' toplandı
İsrail hükümeti, Ukrayna'daki vatandaşlarının güvenliği için 'olağanüstü' toplandı
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, artan gerilim üzerine Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ve Yahudi toplulukların güvenliği konusunu görüşmek üzere olağanüstü... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T20:16+0300
2022-02-12T20:16+0300
2022-02-12T20:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna
israil
naftali bennett
yair lapid
olağanüstü toplantı
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İsrail basınına göre, Başbakan Bennett, Yahudilerce kutsal Şabat (cumartesi) tatiline rağmen Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata ve diğer üst düzey yetkililerin katılımıyla 'olağanüstü' değerlendirme toplantısı düzenledi.Toplantıda, Ukrayna'da kötüleşen durumla birlikte ülkedeki İsrail vatandaşları ve Yahudi topluluğun 'güvenliğinden duyulan endişe' nedeniyle, bu kişilerin potansiyel çatışma bölgelerinden tahliye edilmeleri görüşüldü.Toplantıda ayrıca, dün yayınlanan Ukrayna'ya seyahat uyarısı yerine, İsraillileri Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağıracak daha katı bir seyahat uyarısının yayınlanması da ele alındı.Ayrıca, Dışişleri Bakanı Lapid'in İsrail'in Kiev Büyükelçisi ile görüştüğü ve bakanlığın elçiliğe acil durum hizmetleri sağlamayacağı belirtildi.İsrail Dışişleri Bakanlığı, dün artan gerilim üzerine Ukrayna'daki diplomatlarını ve ailelerini bu ülkeden tahliye etmeye karar verdiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220212/abd-zorunlu-olmayan-diplomatik-personelin-ukraynadan-ayrilmasini-istedi-1053776614.html
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ukrayna, israil, naftali bennett, yair lapid, olağanüstü toplantı
İsrail hükümeti, Ukrayna'daki vatandaşlarının güvenliği için 'olağanüstü' toplandı
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, artan gerilim üzerine Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ve Yahudi toplulukların güvenliği konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantı yaptı.
İsrail basınına göre, Başbakan Bennett, Yahudilerce kutsal Şabat (cumartesi) tatiline rağmen Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata ve diğer üst düzey yetkililerin katılımıyla 'olağanüstü' değerlendirme toplantısı düzenledi.
Toplantıda, Ukrayna'da kötüleşen durumla birlikte ülkedeki İsrail vatandaşları ve Yahudi topluluğun 'güvenliğinden duyulan endişe' nedeniyle, bu kişilerin potansiyel çatışma bölgelerinden tahliye edilmeleri görüşüldü.
Toplantıda ayrıca, dün yayınlanan Ukrayna'ya seyahat uyarısı yerine, İsraillileri Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağıracak daha katı bir seyahat uyarısının yayınlanması da ele alındı.
Ayrıca, Dışişleri Bakanı Lapid'in İsrail'in Kiev Büyükelçisi ile görüştüğü ve bakanlığın elçiliğe acil durum hizmetleri sağlamayacağı belirtildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, dün artan gerilim üzerine Ukrayna'daki diplomatlarını ve ailelerini bu ülkeden tahliye etmeye karar verdiğini açıklamıştı.