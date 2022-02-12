https://tr.sputniknews.com/20220212/italya-zorunlu-olmayan-diplomatik-personelinden-ukraynayi-terk-etmesini-istedi-1053776997.html

İtalya, zorunlu olmayan diplomatik personelinden Ukrayna'yı terk etmesini istedi

İtalya, zorunlu olmayan diplomatik personelinden Ukrayna'yı terk etmesini istedi

Ukrayna'da gerilim sürerken İtalya Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan diplomatik personeline ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T17:51+0300

2022-02-12T17:51+0300

2022-02-12T17:51+0300

ukrayna krizi

italya

ukrayna

diplomat

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Batı ülkelerinden Rusya'ya yönelik tehditkar açıklamalar ve kanıta dayanmayan 'işgal' iddiaları devam ederken, çok sayıda ülke Ukrayna'daki diplomat sayısını azaltıyor.İtalya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kiev Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan diplomatik personeline ülkeyi terk etmelerini istedi.Açıklamada, "Ukrayna'da bulunan diğer AB büyükelçilikleriyle, her durumda çalışmaya devam edecek olan Kiev'deki diplomatik misyonumuzun zorunlu olmayan personelinin geri gönderilmesi konusunda karar alındı ve mutabık kalındı" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220212/almanya-disisleri-bakanligindan-vatandaslarina-cagri-kisa-surede-ukraynayi-terk-edin-1053775875.html

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italya, ukrayna, diplomat