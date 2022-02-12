https://tr.sputniknews.com/20220212/italya-zorunlu-olmayan-diplomatik-personelinden-ukraynayi-terk-etmesini-istedi-1053776997.html
İtalya, zorunlu olmayan diplomatik personelinden Ukrayna'yı terk etmesini istedi
İtalya, zorunlu olmayan diplomatik personelinden Ukrayna'yı terk etmesini istedi
Ukrayna'da gerilim sürerken İtalya Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan diplomatik personeline ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T17:51+0300
2022-02-12T17:51+0300
2022-02-12T17:51+0300
ukrayna krizi
italya
ukrayna
diplomat
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Batı ülkelerinden Rusya'ya yönelik tehditkar açıklamalar ve kanıta dayanmayan 'işgal' iddiaları devam ederken, çok sayıda ülke Ukrayna'daki diplomat sayısını azaltıyor.İtalya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kiev Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan diplomatik personeline ülkeyi terk etmelerini istedi.Açıklamada, "Ukrayna'da bulunan diğer AB büyükelçilikleriyle, her durumda çalışmaya devam edecek olan Kiev'deki diplomatik misyonumuzun zorunlu olmayan personelinin geri gönderilmesi konusunda karar alındı ve mutabık kalındı" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220212/almanya-disisleri-bakanligindan-vatandaslarina-cagri-kisa-surede-ukraynayi-terk-edin-1053775875.html
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İtalya, zorunlu olmayan diplomatik personelinden Ukrayna'yı terk etmesini istedi
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Ukrayna'da gerilim sürerken İtalya Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan diplomatik personeline ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı.
Batı ülkelerinden Rusya'ya yönelik tehditkar açıklamalar ve kanıta dayanmayan 'işgal' iddiaları devam ederken, çok sayıda ülke Ukrayna'daki diplomat sayısını azaltıyor.
İtalya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kiev Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan diplomatik personeline ülkeyi terk etmelerini istedi.
Açıklamada, "Ukrayna'da bulunan diğer AB büyükelçilikleriyle, her durumda çalışmaya devam edecek olan Kiev'deki diplomatik misyonumuzun zorunlu olmayan personelinin geri gönderilmesi konusunda karar alındı ve mutabık kalındı" ifadeleri yer aldı.