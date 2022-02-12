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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/italya-zorunlu-olmayan-diplomatik-personelinden-ukraynayi-terk-etmesini-istedi-1053776997.html
İtalya, zorunlu olmayan diplomatik personelinden Ukrayna'yı terk etmesini istedi
İtalya, zorunlu olmayan diplomatik personelinden Ukrayna'yı terk etmesini istedi
Ukrayna'da gerilim sürerken İtalya Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan diplomatik personeline ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T17:51+0300
2022-02-12T17:51+0300
ukrayna krizi
italya
ukrayna
diplomat
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Batı ülkelerinden Rusya'ya yönelik tehditkar açıklamalar ve kanıta dayanmayan 'işgal' iddiaları devam ederken, çok sayıda ülke Ukrayna'daki diplomat sayısını azaltıyor.İtalya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kiev Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan diplomatik personeline ülkeyi terk etmelerini istedi.Açıklamada, "Ukrayna'da bulunan diğer AB büyükelçilikleriyle, her durumda çalışmaya devam edecek olan Kiev'deki diplomatik misyonumuzun zorunlu olmayan personelinin geri gönderilmesi konusunda karar alındı ve mutabık kalındı" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220212/almanya-disisleri-bakanligindan-vatandaslarina-cagri-kisa-surede-ukraynayi-terk-edin-1053775875.html
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italya, ukrayna, diplomat

İtalya, zorunlu olmayan diplomatik personelinden Ukrayna'yı terk etmesini istedi

17:51 12.02.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTEİtalya bayrağı
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTE
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Ukrayna'da gerilim sürerken İtalya Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan diplomatik personeline ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı.
Batı ülkelerinden Rusya'ya yönelik tehditkar açıklamalar ve kanıta dayanmayan 'işgal' iddiaları devam ederken, çok sayıda ülke Ukrayna'daki diplomat sayısını azaltıyor.
İtalya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kiev Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan diplomatik personeline ülkeyi terk etmelerini istedi.
Açıklamada, "Ukrayna'da bulunan diğer AB büyükelçilikleriyle, her durumda çalışmaya devam edecek olan Kiev'deki diplomatik misyonumuzun zorunlu olmayan personelinin geri gönderilmesi konusunda karar alındı ve mutabık kalındı" ifadeleri yer aldı.
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
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