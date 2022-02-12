https://tr.sputniknews.com/20220212/reuters-abd-ve-ab-rusyayi-swiftden-cikarma-planindan-vazgecti-1053776785.html

Reuters: ABD ve AB Rusya'yı SWIFT'den çıkarma planından vazgeçti

Reuters: ABD ve AB Rusya'yı SWIFT'den çıkarma planından vazgeçti

Reuters, ABD ve AB’nin Ukrayna ile olası bir savaş durumunda Rusya'nın SWIFT sisteminden tamamen çıkarılması planından vazgeçtiğini aktardı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T17:39+0300

2022-02-12T17:39+0300

2022-02-12T17:39+0300

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Reuters, kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ile olası bir savaş durumunda Rusya'nın uluslararası para transfer sistemi SWIFT ile bağlantısının tamamen kesilmesi planından vazgeçtiğini belirtti.Haberde, “Görüşmelere vakıf olan üç kaynak, Rusya'nın SWIFT sistemini kullanmasına tam yasak getirilmesi konusunun Avrupa ülkelerinden gelen ciddi itirazlar nedeniyle değerlendirmeye alınmadığını aktardı” ifadelerine yer verildi.Ajansın kaynaklarından birine göre, ABD ve AB ‘Ruslara gerçek anlamda darbe vuracak yaptırımlar geliştirme’ hedefini izledi, ancak yaptırım uygulayacak ülkelerin karşı karşıya kalabilecekleri riskleri de hesaba katmak zorunda kaldı.Kaynak, Washington ve müttefiklerinin yaptırım paketi üzerinde çalışırken Rus karşıtı önlemlerin Avrupa ülkelerine ciddi zararlar vereceğini anladıklarını kaydetti.

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