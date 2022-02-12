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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-abdden-12-bin-tondan-fazla-muhimmat-aldi-1053767881.html
Ukrayna, ABD'den 1.2 bin tondan fazla mühimmat aldı
Ukrayna, ABD'den 1.2 bin tondan fazla mühimmat aldı
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD’den 130 ton savunma amaçlı silahın teslim alındığını duyurdu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T01:48+0300
2022-02-12T01:48+0300
2022-02-12T01:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
abd
mühimmat
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’den askeri yardım getiren yeni uçaklar için, “ İki kuş daha indi” ifadesini kullandı.Reznikov, teslim alınan 130 tonluk askeri yardımın el bombaları ve diğer savunma silahlarından oluştuğunu kaydetti.Reznikov, ABD’den şu ana kadar toplam 1200 tondan fazla silah ve mühimmat alındığını belirtti.Ukrayna Savunma Bakanlığı, 9 Şubat'ta ABD’den 80 ton mühimmat getiren 2 askeri nakliye uçağının Kiev’in Borispol Havalimanı’na indiğini duyurmuştu.
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ukrayna, rusya, abd, mühimmat
Ukrayna, ABD'den 1.2 bin tondan fazla mühimmat aldı Abone ol
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD’den 130 ton savunma amaçlı silahın teslim alındığını duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’den askeri yardım getiren yeni uçaklar için, “ İki kuş daha indi” ifadesini kullandı.
Reznikov, teslim alınan 130 tonluk askeri yardımın el bombaları ve diğer savunma silahlarından oluştuğunu kaydetti.
Reznikov, ABD’den şu ana kadar toplam 1200 tondan fazla silah ve mühimmat alındığını belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı,
9 Şubat'ta ABD’den 80 ton mühimmat getiren 2 askeri nakliye uçağının Kiev’in Borispol Havalimanı’na indiğini duyurmuştu.