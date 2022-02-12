https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-abdden-12-bin-tondan-fazla-muhimmat-aldi-1053767881.html

Ukrayna, ABD'den 1.2 bin tondan fazla mühimmat aldı

Ukrayna, ABD'den 1.2 bin tondan fazla mühimmat aldı

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD’den 130 ton savunma amaçlı silahın teslim alındığını duyurdu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T01:48+0300

2022-02-12T01:48+0300

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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’den askeri yardım getiren yeni uçaklar için, “ İki kuş daha indi” ifadesini kullandı.Reznikov, teslim alınan 130 tonluk askeri yardımın el bombaları ve diğer savunma silahlarından oluştuğunu kaydetti.Reznikov, ABD’den şu ana kadar toplam 1200 tondan fazla silah ve mühimmat alındığını belirtti.Ukrayna Savunma Bakanlığı, 9 Şubat'ta ABD’den 80 ton mühimmat getiren 2 askeri nakliye uçağının Kiev’in Borispol Havalimanı’na indiğini duyurmuştu.

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