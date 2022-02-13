https://tr.sputniknews.com/20220213/avustralya-kievdeki-buyukelciligini-tahliye-ediyor-1053793381.html

Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor

Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor

Avustralya, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin artması nedeniyle Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor.Avustralya'dan gelen açıklamada, Rusya ve Ukrayna... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T16:39+0300

2022-02-13T16:39+0300

2022-02-13T16:39+0300

ukrayna krizi

avustralya

hükümet

scott morrison

ukrayna

elçilik

tahliye

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Başbakan Scott Morrison, Ukrayna sınırındaki durumun 'çok tehlikeli' bir aşamaya geldiğini belirtti.Başbakan Morrison ayrıca Çin’i Ukrayna için konuşmaya çağırarak, “Çin hükümeti, Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmasına karşı ürkütücü sessizliğini devam ettiriyor” dedi.'Avustralyalılara Ukrayna'yı derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz'Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ise yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Kiev'deki büyükelçilik personelinin Lviv'de Polonya sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan geçici bir ofise yönlendirildiğini belirtti. Bakan Payne ayrıca, "Avustralyalılara, Ukrayna'yı derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220213/abdli-siyaset-bilimci-washington-kuzey-akim-2yi-durdurmak-icin-ukrayna-savasi-cikariyor-1053788803.html

avustralya

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avustralya, hükümet, scott morrison, ukrayna, elçilik, tahliye