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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220213/avustralya-kievdeki-buyukelciligini-tahliye-ediyor-1053793381.html
Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor
Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor
Avustralya, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin artması nedeniyle Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor.Avustralya'dan gelen açıklamada, Rusya ve Ukrayna... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T16:39+0300
2022-02-13T16:39+0300
ukrayna krizi
avustralya
hükümet
scott morrison
ukrayna
elçilik
tahliye
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Başbakan Scott Morrison, Ukrayna sınırındaki durumun 'çok tehlikeli' bir aşamaya geldiğini belirtti.Başbakan Morrison ayrıca Çin’i Ukrayna için konuşmaya çağırarak, “Çin hükümeti, Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmasına karşı ürkütücü sessizliğini devam ettiriyor” dedi.'Avustralyalılara Ukrayna'yı derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz'Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ise yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Kiev'deki büyükelçilik personelinin Lviv'de Polonya sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan geçici bir ofise yönlendirildiğini belirtti. Bakan Payne ayrıca, "Avustralyalılara, Ukrayna'yı derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220213/abdli-siyaset-bilimci-washington-kuzey-akim-2yi-durdurmak-icin-ukrayna-savasi-cikariyor-1053788803.html
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avustralya, hükümet, scott morrison, ukrayna, elçilik, tahliye

Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor

16:39 13.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN INTERIOR MINISTRYKiev, Ukraynalı personelin Belarus sınırında göçmenlere ateş açtığı iddialarını yalanladı
Kiev, Ukraynalı personelin Belarus sınırında göçmenlere ateş açtığı iddialarını yalanladı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY
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Avustralya, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin artması nedeniyle Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor.Avustralya'dan gelen açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin artması nedeniyle Kiev’de bulunan büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldığı duyuruldu.
Başbakan Scott Morrison, Ukrayna sınırındaki durumun 'çok tehlikeli' bir aşamaya geldiğini belirtti.
Başbakan Morrison ayrıca Çin’i Ukrayna için konuşmaya çağırarak, “Çin hükümeti, Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmasına karşı ürkütücü sessizliğini devam ettiriyor” dedi.

'Avustralyalılara Ukrayna'yı derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz'

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ise yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Kiev'deki büyükelçilik personelinin Lviv'de Polonya sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan geçici bir ofise yönlendirildiğini belirtti.
Bakan Payne ayrıca, "Avustralyalılara, Ukrayna'yı derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.
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