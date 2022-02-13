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Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür
Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, formasında yerli aşı Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür etti. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T21:22+0300
2022-02-13T21:22+0300
2022-02-13T21:22+0300
koronavirüs
türkiye
turkovac
koronavirüs
koronavirüs aşısı
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
trabzonspor
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Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Yerli aşımız Turkovac, 80 ilde ve Trabzon'da. Aynı zamanda bugünkü karşılaşmasında Trabzonspor formasında! Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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türkiye, turkovac, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, trabzonspor
Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, formasında yerli aşı Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür etti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda,
ifadelerini kullandı. "Yerli aşımız Turkovac, 80 ilde ve Trabzon'da. Aynı zamanda bugünkü karşılaşmasında Trabzonspor formasında! Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz"