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Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür
Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, formasında yerli aşı Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür etti. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-13T21:22+0300
koronavirüs
türkiye
turkovac
koronavirüs
koronavirüs aşısı
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
trabzonspor
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Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Yerli aşımız Turkovac, 80 ilde ve Trabzon'da. Aynı zamanda bugünkü karşılaşmasında Trabzonspor formasında! Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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türkiye, turkovac, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, trabzonspor

Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür

21:22 13.02.2022
© Fotoğraf : Sağlık BakanlığıTURKOVAC
TURKOVAC - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, formasında yerli aşı Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür etti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Yerli aşımız Turkovac, 80 ilde ve Trabzon'da. Aynı zamanda bugünkü karşılaşmasında Trabzonspor formasında! Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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