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https://tr.sputniknews.com/20220213/gidada-kdv-oranini-yuzde-1e-indiren-karar-resmi-gazetede-1053783251.html
Gıdada KDV oranını yüzde 1'e indiren karar Resmi Gazete'de
Gıdada KDV oranını yüzde 1'e indiren karar Resmi Gazete'de
Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T00:17+0300
2022-02-13T00:26+0300
kdv
ekonomi
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
gıda
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Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Kararda, "Ekli 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Deger Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda ürünlerinde uygulanan KDV'nin indirileceğini ve kararnamenin yarın yayınlacağını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220212/bakan-nebati-yeni-ekonomi-paketini-acikliyor-1053773821.html
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kdv, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, gıda

Gıdada KDV oranını yüzde 1'e indiren karar Resmi Gazete'de

00:17 13.02.2022 (güncellendi: 00:26 13.02.2022)
© AAmarket - alışveriş
market - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA
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Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.
Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Kararda, "Ekli 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Deger Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda ürünlerinde uygulanan KDV'nin indirileceğini ve kararnamenin yarın yayınlacağını söylemişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
EKONOMİ
Yeni ekonomik paket açıklandı: Gıdada KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi
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