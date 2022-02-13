https://tr.sputniknews.com/20220213/kremlinden-batiya-is-birligi-tepkisi-zorla-guzellik-olmaz-1053787746.html

Kremlin'den Batı'ya 'iş birliği' tepkisi: Zorla güzellik olmaz

Kremlin'den Batı'ya 'iş birliği' tepkisi: Zorla güzellik olmaz

Rusya'nın ABD ve Avrupa dahil tüm ülkelerle iş birliğine ilgi duyduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ancak zorla güzellik olmayacağını ve... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T11:29+0300

2022-02-13T11:29+0300

2022-02-13T11:29+0300

dünya

kremlin

rusya

iş birliği

tepki

dmitriy peskov

batı

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Sputnik'e demeç veren Peskov, "Rusya, herkesle iş birliği arayan bir ülke. Avrupalı partnerlerimizle iş birliği yapmaya ilgi duyuyoruz. ABD ile hem ticaret hem de ekonomi, yatırım ve güvenlik konularında iş birliği yapmakla ilgileniyoruz. Ancak zorla güzellik olmaz. Bu nedenle, elbette Rusya karşılıklılık gördüğü yerlerde iş birliğini genişletmek için fırsatlar arayacak" dedi.Bir 'kanattaki' iletişim eksikliğinin bir başka 'kanattaki' iletişimle telafi edildiğini ve bunun normal bir uygulama olduğunu anlatan Peskov, bunun Rusya da dahil tüm ülkelerde yaşandığının altını çizdi.'Avrupa, uzun vadeli anlaşma yapmadıkları için gazı pahalıya alıyor'Bu arada Peskov, Avrupalı ülkelerin Rusya'yla uzun vadeli anlaşmalar yapmayı reddettiği için Rus gazını yüksek fiyattan aldıklarını belirtti.Peskov, "Devlet Başkanı (Putin), enerji iş birliği konusunda, enerji arzı alanındaki tüm etkileşimlerimizin azami düzeyde şeffaf, yalnızca piyasaya ve uzun vadeli sözleşmelere dayalı olması gerektiğini söyledi. Avrupalılar bunu reddetti ve kabaca söylersek, gazı 300 (dolar) yerine 1300'den alıyorlar" ifadelerini kullandı.

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kremlin, rusya, iş birliği, tepki, dmitriy peskov, batı