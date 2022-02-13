https://tr.sputniknews.com/20220213/kuyumcular-sevgililer-gunu-kampanyalarina-ragmen-bekledikleri-satis-grafigine-ulasamadi-1053797253.html

Kuyumcular Sevgililer Günü kampanyalarına rağmen bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı

Kuyumcular Sevgililer Günü kampanyalarına rağmen bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı

Kuyumcular yaptıkları kampanyalara rağmen bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı. Sevgililer Günü öncesinde vatandaşlar hediye altın almak yerine 14 ayar... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T20:29+0300

2022-02-13T20:29+0300

2022-02-13T20:30+0300

ekonomi

14 şubat sevgililer günü

sevgililer günü

pırlanta

kuyumcu

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Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci geçen yıl Sevgililer Günü’nün daha iyi geçtiğini belirterek altın fiyatlarında yaşanan büyük artışın satışları etkilediğini söyledi. Sünetci, "Altın fiyatlarında geçen seneye göre büyük fark olunca bu yıl satışlar düştü. Tüm esnaf elinden geldiğince kampanya ve fiyat indirimi yapıyor. Ne kadar fiyat indirimi yapsak da altın belli bir miktar ve maliyeti var" dedi.'14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünler alıyorlar'Bu yıl müşterilerin 14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünlere yöneldiğini anlatan kuyumcu Sünetci, şunları söyledi:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, pırlanta, kuyumcu