Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220213/kuyumcular-sevgililer-gunu-kampanyalarina-ragmen-bekledikleri-satis-grafigine-ulasamadi-1053797253.html
Kuyumcular Sevgililer Günü kampanyalarına rağmen bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı
Kuyumcular Sevgililer Günü kampanyalarına rağmen bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı
Kuyumcular yaptıkları kampanyalara rağmen bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı. Sevgililer Günü öncesinde vatandaşlar hediye altın almak yerine 14 ayar... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T20:29+0300
2022-02-13T20:30+0300
ekonomi
14 şubat sevgililer günü
sevgililer günü
pırlanta
kuyumcu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053797228_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_04e3f44ff66e7581160f4b5ca1714ab9.jpg
Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci geçen yıl Sevgililer Günü’nün daha iyi geçtiğini belirterek altın fiyatlarında yaşanan büyük artışın satışları etkilediğini söyledi. Sünetci, "Altın fiyatlarında geçen seneye göre büyük fark olunca bu yıl satışlar düştü. Tüm esnaf elinden geldiğince kampanya ve fiyat indirimi yapıyor. Ne kadar fiyat indirimi yapsak da altın belli bir miktar ve maliyeti var" dedi.'14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünler alıyorlar'Bu yıl müşterilerin 14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünlere yöneldiğini anlatan kuyumcu Sünetci, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053797228_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_afb0ff5afba94114a18a95e7a3a843f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, pırlanta, kuyumcu

Kuyumcular Sevgililer Günü kampanyalarına rağmen bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı

20:29 13.02.2022 (güncellendi: 20:30 13.02.2022)
© İHA / CEM KAAN TOKABilecik'te kuyumcular yaptıkları kampanyalara rağmen bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı. Sevgililer Günü öncesinde vatandaşlar hediye altın almak yerine 14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünleri tercih ediyor.
Bilecik'te kuyumcular yaptıkları kampanyalara rağmen bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı. Sevgililer Günü öncesinde vatandaşlar hediye altın almak yerine 14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünleri tercih ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© İHA / CEM KAAN TOKA
Abone ol
Kuyumcular yaptıkları kampanyalara rağmen bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı. Sevgililer Günü öncesinde vatandaşlar hediye altın almak yerine 14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünleri tercih ediyor.
Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci geçen yıl Sevgililer Günü’nün daha iyi geçtiğini belirterek altın fiyatlarında yaşanan büyük artışın satışları etkilediğini söyledi.
Sünetci, "Altın fiyatlarında geçen seneye göre büyük fark olunca bu yıl satışlar düştü. Tüm esnaf elinden geldiğince kampanya ve fiyat indirimi yapıyor. Ne kadar fiyat indirimi yapsak da altın belli bir miktar ve maliyeti var" dedi.

'14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünler alıyorlar'

Bu yıl müşterilerin 14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünlere yöneldiğini anlatan kuyumcu Sünetci, şunları söyledi:
“Geçen sene pırlanta yüzükleri sattığımız 2-3 bin TL’ler, bu sene aynı ayarda 14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünlere dönmüş durumda. Bu sebepten dolayı müşterilerimiz bu ürünlere yöneliyor. Hediye için hafif ürünler olarak tabir ettiğimiz ve hayalet kolye diye belirtilen ince kolyeler düşünülüyor. İnce yüzükler düşünülüyor.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала