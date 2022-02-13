https://tr.sputniknews.com/20220213/meteorolojiden-cig-buzlanma-ve-don-uyarisi-1053786096.html
Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
Son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevrelerinde hafif yağmurlu geçeceği öngörülüyor... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T09:44+0300
2022-02-13T09:44+0300
2022-02-13T09:44+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
çığ
buzlanma
don
uyarı
hava sıcaklığı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 10İzmir: Parçalı bulutlu 15Adana: Az bulutlu 16Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18Samsun: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 9Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 10Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 0Diyarbakır: Az bulutlu 16
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, çığ, buzlanma, don, uyarı, hava sıcaklığı
Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
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Son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevrelerinde hafif yağmurlu geçeceği öngörülüyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 10
İzmir: Parçalı bulutlu 15
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 9
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 10
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 0
Diyarbakır: Az bulutlu 16