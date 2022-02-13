Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220213/meteorolojiden-cig-buzlanma-ve-don-uyarisi-1053786096.html
Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
Son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevrelerinde hafif yağmurlu geçeceği öngörülüyor... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T09:44+0300
2022-02-13T09:44+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
çığ
buzlanma
don
uyarı
hava sıcaklığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1052781286_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_02168405b48242ca4a461bd89835ba30.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 10İzmir: Parçalı bulutlu 15Adana: Az bulutlu 16Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18Samsun: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 9Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 10Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 0Diyarbakır: Az bulutlu 16
https://tr.sputniknews.com/20220210/meteorolojiden-yurdun-bazi-bolgeleri-icin-cig-uyarisi-1053706049.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1052781286_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c62aec5430b90dcf54052c4851afd89c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, çığ, buzlanma, don, uyarı, hava sıcaklığı

Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı

09:44 13.02.2022
© AAÇığ - Buzlanma - Don - Kar
Çığ - Buzlanma - Don - Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA
Abone ol
Son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevrelerinde hafif yağmurlu geçeceği öngörülüyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 10
İzmir: Parçalı bulutlu 15
Adana: Az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 9
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 10
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 0
Diyarbakır: Az bulutlu 16
Erzurum'da çığ düştü, 2 kişi kar altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
TÜRKİYE
Meteoroloji'den yurdun bazı bölgeleri için çığ uyarısı
10 Şubat, 15:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала