https://tr.sputniknews.com/20220213/meteorolojiden-cig-buzlanma-ve-don-uyarisi-1053786096.html

Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı

Son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevrelerinde hafif yağmurlu geçeceği öngörülüyor... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T09:44+0300

2022-02-13T09:44+0300

2022-02-13T09:44+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

çığ

buzlanma

don

uyarı

hava sıcaklığı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 10İzmir: Parçalı bulutlu 15Adana: Az bulutlu 16Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18Samsun: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 9Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 10Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 0Diyarbakır: Az bulutlu 16

https://tr.sputniknews.com/20220210/meteorolojiden-yurdun-bazi-bolgeleri-icin-cig-uyarisi-1053706049.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, çığ, buzlanma, don, uyarı, hava sıcaklığı