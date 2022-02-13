Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220213/pekin-kis-olimpiyatlari-kapali-devre-sisteminde-3-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1053785852.html
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan 'kapalı devre... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T09:26+0300
2022-02-13T09:26+0300
koronavirüs
pekin
pekin olimpiyatları
madalya
kovid-19
sistem
vaka
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051587502_0:10:1201:685_1920x0_80_0_0_ab50d40f5e97b94cb546ee17bf68570d.jpg
Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, vakaların 2'sinin sporcu ve takım görevlileri, 1'inin ise 'diğer paydaşlar' adı verilen medya mensupları ve sponsor ekiplerinden olduğu belirtildi.Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçtiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 429'a yükseldi.Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı 'kapalı devre' sisteminde gerçekleştiriliyor.Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, ülkenin genel toplamına dahil etmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/rus-ekip-pekin-kis-olimpiyat-oyunlarinda-madalya-siralamasinda-liderlige-yerlesti-1053551491.html
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051587502_57:0:1122:799_1920x0_80_0_0_1ab6be6e5abfef70e601008976b4da1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pekin, pekin olimpiyatları, madalya, kovid-19, sistem, vaka, vaka sayısı

Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi

09:26 13.02.2022
© REUTERS / Aly SongPekin Kış Olimpiyatları
Pekin Kış Olimpiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Aly Song
Abone ol
Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.
Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, vakaların 2'sinin sporcu ve takım görevlileri, 1'inin ise 'diğer paydaşlar' adı verilen medya mensupları ve sponsor ekiplerinden olduğu belirtildi.
Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçtiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 429'a yükseldi.
Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı 'kapalı devre' sisteminde gerçekleştiriliyor.
Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, ülkenin genel toplamına dahil etmiyor.
Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda (#Beijing2022) artistik buz pateni tek erkeklerde yarışan Mark Kondratyuk, çiftlerde yarışan Anastasya Mişina ile Aleksandr Gallyamov, buz dansında yarışan Viktoriya Sinitsina ile Nikita Katsalapov, tek kadınlarda yarışan Kamila Valiyeva, törende takım turnuvasında altın madalyanın sahibi olmalarını kutlarken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
2022 Kış Olimpiyatları
Rus ekip, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda madalya sıralamasında liderliğe yerleşti
7 Şubat, 11:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала