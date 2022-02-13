https://tr.sputniknews.com/20220213/pekin-kis-olimpiyatlari-kapali-devre-sisteminde-3-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1053785852.html
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan 'kapalı devre... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T09:26+0300
2022-02-13T09:26+0300
2022-02-13T09:26+0300
koronavirüs
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pekin olimpiyatları
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kovid-19
sistem
vaka
vaka sayısı
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Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, vakaların 2'sinin sporcu ve takım görevlileri, 1'inin ise 'diğer paydaşlar' adı verilen medya mensupları ve sponsor ekiplerinden olduğu belirtildi.Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçtiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 429'a yükseldi.Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı 'kapalı devre' sisteminde gerçekleştiriliyor.Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, ülkenin genel toplamına dahil etmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/rus-ekip-pekin-kis-olimpiyat-oyunlarinda-madalya-siralamasinda-liderlige-yerlesti-1053551491.html
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pekin, pekin olimpiyatları, madalya, kovid-19, sistem, vaka, vaka sayısı
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.
Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, vakaların 2'sinin sporcu ve takım görevlileri, 1'inin ise 'diğer paydaşlar' adı verilen medya mensupları ve sponsor ekiplerinden olduğu belirtildi.
Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçtiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 429'a yükseldi.
Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı 'kapalı devre' sisteminde gerçekleştiriliyor.
Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, ülkenin genel toplamına dahil etmiyor.