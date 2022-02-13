https://tr.sputniknews.com/20220213/pekin-kis-olimpiyatlari-kapali-devre-sisteminde-3-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1053785852.html

Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi

Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan 'kapalı devre... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T09:26+0300

2022-02-13T09:26+0300

2022-02-13T09:26+0300

koronavirüs

pekin

pekin olimpiyatları

madalya

kovid-19

sistem

vaka

vaka sayısı

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Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, vakaların 2'sinin sporcu ve takım görevlileri, 1'inin ise 'diğer paydaşlar' adı verilen medya mensupları ve sponsor ekiplerinden olduğu belirtildi.Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçtiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 429'a yükseldi.Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı 'kapalı devre' sisteminde gerçekleştiriliyor.Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, ülkenin genel toplamına dahil etmiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220207/rus-ekip-pekin-kis-olimpiyat-oyunlarinda-madalya-siralamasinda-liderlige-yerlesti-1053551491.html

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