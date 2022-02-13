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Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye’nin şu anda en büyük sorunu yurt dışına göçtür
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye’nin şu anda en büyük sorunu yurt dışına göçtür
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan yazısında, "Türkiye’nin şu andaki en büyük sorunu yurtdışına göçtür" dedi. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T09:36+0300
2022-02-13T09:36+0300
2022-02-13T09:36+0300
türkiye
ilber ortaylı
tarih
nüfus
açıklama
göç
veri
yazı
hürriyet
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Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugünkü yazısında nüfus verilerini yorumladı. Ortaylı, yazısında "Uzun zamandır doğum oranı binde 24’ten binde 19’a düşmüş vaziyette. Nüfusun düşüşü aslında Türkiye için bir problem değildir. Türkiye’nin bu konudaki şansı, Türk dünyasıdır" ifadesini kullandı."Türkiye’nin şu andaki en büyük sorunu yurtdışına göçtür" diyen ünlü profesör, şu değerlendirmeyi yaptı:
https://tr.sputniknews.com/20220202/ortayli-andimizi-kaldirmissiniz-sonra-10-yasinda-cocugu-cikarip-siyaset-konusturuyorsunuz-olmaz-1053374213.html
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ilber ortaylı, tarih, nüfus, açıklama, göç, veri, yazı, hürriyet
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye’nin şu anda en büyük sorunu yurt dışına göçtür
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan yazısında, "Türkiye’nin şu andaki en büyük sorunu yurtdışına göçtür" dedi.
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugünkü yazısında nüfus verilerini yorumladı.
Ortaylı, yazısında "Uzun zamandır doğum oranı binde 24’ten binde 19’a düşmüş vaziyette. Nüfusun düşüşü aslında Türkiye için bir problem değildir. Türkiye’nin bu konudaki şansı, Türk dünyasıdır"
ifadesini kullandı.
"Türkiye’nin şu andaki en büyük sorunu yurtdışına göçtür" diyen ünlü profesör, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yurtdışından gelen göçte herhangi bir politika güdülmemesi üstelik vatandaşlığın belirli bir miktar karşılığında kolayca verilmesi çok yakın gelecekte büyük sorunlar da yaratacaktır. Suriye nüfusunun seçkin kısmı Avrupa’ya geçti. Kalanların içinde de büyük sanayinin değil ama kasabalardaki küçük zanaatların ve orta ölçekli işletmelerin istediği bir nüfus var. Suriyeli göçmenler ziraat için yararlı değiller. Hayvancılıkta da istihdam edilmiyorlar. Oysa Türkiye’nin çöktüğü nüfus bu alandır. Bunu telafi edecek yine bu duruma geçişi temsil eden Orta ve Uzak Asya’dır."