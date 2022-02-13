Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220213/sahilde-meditasyon-yapanlarin-dalgalara-kapilmasi-sonucu-10-kisi-oldu-1053794140.html
Sahilde meditasyon yapanların dalgalara kapılması sonucu 10 kişi öldü
Sahilde meditasyon yapanların dalgalara kapılması sonucu 10 kişi öldü
Endonezya’nın doğusunda sahilde meditasyon yapmak için bir araya gelen 10 kişinin dev dalgalara kapılarak öldüğü bildirildi. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T17:13+0300
2022-02-13T17:13+0300
dünya
endonezya
meditasyon
dalga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045193371_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a412a4c8d592bb1d0e7a5502d12cf06e.jpg
The Straits Times’ın haberine göre, 23 kişilik bir grup meditasyon yapmak için gece yarısından sonra Endonezya’nın Doğu Cava eyaletine bağlı Payangan sahilinde bir araya geldi.Polis şefi Hery Purnomo, yerel basına yaptığı açıklamada, denize çok yakın bir noktada bulunan grubun, dev dalgalara kapılarak sürüklendiğini bildirdi. Purnomo, grubun ne tür bir ritüel gerçekleştirmek için toplandığının henüz belirlenemediğini ancak konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini aktardı.Yetkililer, denize sürüklenen gruptan 10 kişinin cesedine ulaşıldığını, 12’sinin kurtarıldığını ve 40 yaşlarındaki bir kişiden henüz haber alınamadığını belirtti. Bunun yanı sıra hayatını kaybedenlerin bazılarının akraba olduğu ve yakın kasabalardan bölgeye geldiği kaydedildi.Sık sık tsunami ve gelgit dalgalarının görüldüğü ülkede halka denize girmeme ve sahil kenarlarında bulunmama uyarısı yapılmıştı. Doğu Cava’nın Malang semtinde 2021’de iki yerli turist dalgalara kapılarak hayatını kaybetmişti. 2019’da da Lampung eyaletindeki plajda 5 kişi dalgalar tarafından denize sürüklenerek yaşamını yitirmişti.
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045193371_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fb25b1fcb535a1403b2612eeb83507a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
endonezya, meditasyon, dalga

Sahilde meditasyon yapanların dalgalara kapılması sonucu 10 kişi öldü

17:13 13.02.2022
© AAdalga - sahil
dalga - sahil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA
Abone ol
Endonezya’nın doğusunda sahilde meditasyon yapmak için bir araya gelen 10 kişinin dev dalgalara kapılarak öldüğü bildirildi.
The Straits Times’ın haberine göre, 23 kişilik bir grup meditasyon yapmak için gece yarısından sonra Endonezya’nın Doğu Cava eyaletine bağlı Payangan sahilinde bir araya geldi.
Polis şefi Hery Purnomo, yerel basına yaptığı açıklamada, denize çok yakın bir noktada bulunan grubun, dev dalgalara kapılarak sürüklendiğini bildirdi. Purnomo, grubun ne tür bir ritüel gerçekleştirmek için toplandığının henüz belirlenemediğini ancak konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini aktardı.
Yetkililer, denize sürüklenen gruptan 10 kişinin cesedine ulaşıldığını, 12’sinin kurtarıldığını ve 40 yaşlarındaki bir kişiden henüz haber alınamadığını belirtti. Bunun yanı sıra hayatını kaybedenlerin bazılarının akraba olduğu ve yakın kasabalardan bölgeye geldiği kaydedildi.
Sık sık tsunami ve gelgit dalgalarının görüldüğü ülkede halka denize girmeme ve sahil kenarlarında bulunmama uyarısı yapılmıştı. Doğu Cava’nın Malang semtinde 2021’de iki yerli turist dalgalara kapılarak hayatını kaybetmişti. 2019’da da Lampung eyaletindeki plajda 5 kişi dalgalar tarafından denize sürüklenerek yaşamını yitirmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала