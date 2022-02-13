https://tr.sputniknews.com/20220213/yargitay-kendi-istegiyle-statu-degistiren-iscinin-kidem-ihbar-tazminatini-hak-edemeyecegine-1053788212.html

Yargıtay kendi isteğiyle statü değiştiren işçinin kıdem ihbar tazminatını hak edemeyeceğine hükmetti

Yargıtay kendi isteğiyle statü değiştiren işçinin kıdem ihbar tazminatını hak edemeyeceğine hükmetti

Yargıtay, kendi isteği ile işçi statüsünden sözleşmeli personel statüsüne geçen işçinin kıdem ihbar tazminatı hak edemeyeceğine hükmetti. 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T12:02+0300

2022-02-13T12:02+0300

2022-02-13T12:02+0300

türkiye

yargıtay

işçi

kıdem tazminatı

emeklilik

statü

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Bir kamu kurumunda elektrik ustası olarak yıllarca çalışan işçi, kendi talebiyle sözleşmeli personel statüsüne geçti. İş Mahkemesi’ne müracaat ederek kıdem tazminatı talep eden işçi, işçi statüsünden memur statüsüne geçirildiği, istifasının söz konusu olmadığını dile getirdi.2013 tarihinde emekli olduğunu, kendisine 29.06.1998-28.06.2013 tarihleri arasındaki çalıştığı döneme ilişkin tazminatının ödendiğini ancak işçi olarak işe başladığı 01.06.1975-28.06.1998 tarihleri arasında işçilikte geçen süreye ilişkin çalışmalarının karşılığı olan kıdem tazminatının ödenmediğini öne süren işçi, kıdem tazminatının tahsilini talep etti.Davalı kurum ise davacının kendi isteği ile statüsünü değiştirdiğini, bu nedenle kıdem tazminatına hak kazanamayacağını, talep hukuka uygun olsa dahi zamanaşımı süresinin geçtiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istedi. İş Mahkemesi, iş yerinde davacının yalnızca statüsünün değiştiğine, davacının en son emeklilik nedeniyle iş yerinden ayrıldığına dikkat çekti.Kıdem tazminatı alacağının akdin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğunu belirten mahkeme, davacının emekli olduğu tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Mahkeme ilk kararında direnerek kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne gönderdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, işçinin kendi talebiyle statüsünün değiştirdiğine dikkat çekti. Kararda şöyle denildi:

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yargıtay, işçi, kıdem tazminatı, emeklilik, statü